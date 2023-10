Reggio Calabria, Ripepi: “vi racconto la storia con Bandecchi…”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, sarà il secondo candidato a sindaco di Reggio Calabria dopo l’ufficializzazione di Eduardo Lamberti Castronuovo. Stefano Bandecchi, come abbiamo riportato questa mattina, con due post su Instagram, ha lanciato l’ipotesi della candidatura di Ripepi con Alternativa Popolare in alternativa alle due coalizioni principali (Centro/Destra e Centro/Sinistra).

In una diretta social, il consigliere comunale di opposizione, ha voluto spiegare il suo rapporto con il sindaco di Terni: “prima della vicenda della Reggina non ci conoscevamo. L’ho chiamato per la prima volta il giorno prima che Brunetti ci ricevesse in comune ed in lui ho visto un grande amore per la città. Nelle successive chiamate abbiamo iniziato a parlare anche di politica: ho chiesto di poter lavorare con lui, mi piace il suo modo di fare. Alternativa Popolare darà il turbo al nostro progetto”.

“Reggio ha danni irreversibili – sottolinea- serve un esercito del bene dentro e fuori Palazzo San Giorgio per risollevare le sorti della città. I venduti hanno paura perchè stiamo facendo sul serio, non ci fermeranno. Noi siamo pronti a ragionare con tutti, anche con Azione e con tutti coloro che voglio cambiare le cose. Bandecchi mi ha assicurato massima autonomia, le decisioni le prenderemo a Reggio”, conclude Ripepi.