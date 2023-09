Reggina, Bandecchi su eCampus: “davvero non lo avevate ancora capito? La vostra politica fa schifo”. E annuncia la candidatura a Sindaco | INTERVISTA

StrettoWeb

Stefano Bandecchi commenta ai microfoni di StrettoWeb la notizia della sponsorizzazione di eCampus alla Fenice Amaranto, la società a cui il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha dato la Reggina. L’arrivo di eCampus come Main Sponsor sulle maglie della nuova società è stato annunciato questa mattina, alla vigilia della prima partita del campionato di serie D e 15 giorni dopo l’assegnazione del bando da parte del sindaco facente funzioni. Bandecchi, ovviamente, non è sorpreso come non lo siamo stati noi di StrettoWeb che già prima dell’esito del bando avevamo evidenziato il legame tra la Fenice ed eCampus, che proprio pochi mesi fa ha presentato una domanda per rilevare l’Università per Stranieri Dante Alighieri. Quando abbiamo chiesto a Ballarino se fosse interessato all’ateneo, ha risposto, rivolto al sottoscritto, “il signore ha un problema” e poi ha detto “no, non siamo affatto interessati alla… come si chiama?”, fingendo di non conoscerne neanche il nome.

Sapevamo che fosse una bugia, ma non pensavamo che la smascherassero così in fretta. E soprattutto quella non era l’unica bugia: lo conferma proprio Bandecchi nell’intervista di oggi.

Ha visto che la Fenice ha annunciato eCampus come Main Sponsor?

“Perchè, davvero a Reggio qualcuno non lo aveva capito? Questi qui di Catania sono già un polo dell’eCampus. Quando hanno detto che sono un’università, hanno detto una grande bugia. Oggi hanno annunciato semplicemente il fatto che come sponsor hanno l’università di loro riferimento, a cui fanno capo”.

Cosa ne pensa?

“Che volete che vi dica? E’ una cosa interessante per voi, anche se dipende da quanto finanzia. eCampus ha la possibilità di finanziare cifre importanti, spero per voi che abbia una gestione seria e interessante. Poi se mi vuole chiedere se è meglio eCampus o Unicusano…”.

Glielo chiedo.

“E io le dico che l’Università Niccolò Cusano può portare la Reggina in Champions League. La eCampus non lo so… ahahha (ride di gusto, ndr)”.

Ma come, ha appena detto che eCampus è una cosa interessante per la Reggina.

“E’ una buona università, gestita dallo stesso proprietario del CEPU”.

Sì, Polidori, arrestato nel 2021 per bancarotta fraudolenta. Ma lei lo sa che a Reggio qualcuno ha storto il muso perchè la Finanza le ha sequestrato 20 milioni di euro con l’accusa di evasione fiscale? Parlavano di ‘dignità’ per la Reggina…

“Guardi, sui problemi di Polidori e di eCampus non parlo, ma su Bandecchi le posso dire che devono sciacquarsi tutti la bocca. Sono grandi stronzate. Io non sono mai stato condannato e sono sereno. Il problema è che Bandecchi ha deciso di fare politica, e da quando si è messo in politica è cominciato a succedere di tutto. Ma dimostrerò in tutte le sedi la bontà del mio operato, e non mollerò la politica”.

Proprio alla Reggina è stato respinto dalla politica.

“Tutto quello che sta succedendo alla Reggina dimostra che la politica di Reggio Calabria fa schifo. E’ una politica di bassissimo livello, gestita da persone incapaci. Ma guardate che non è così solo lì. Non è che io mi sono messo a fare politica perchè mi fa piacere. Il motivo è che la trovo estremamente scarsa: in Italia abbiamo politici che evidenziano i problemi ma non ce n’è uno che porta soluzioni. Abbiamo la politica delle chiacchiere. Certo è che a Reggio Calabria avete raggiunto il massimo, la combo micidiale tra la politica delle chiacchiere e la politica della famiglia, la politica al servizio di qualcuno”.

Che intende?

“Ma intendo che la scelta tra la Fenice e l’Unicusano, se mi permette, non doveva neanche essere presa. C’è stato qualcuno di molto intelligente che ha detto che se fosse venuto Bill Gates non gli avrebbero dovuto chiedere il business-plan, sarebbe bastato il biglietto da visita…”

Qualcuno ritiene che il sindaco reggino avesse paura di Bandecchi come figura ingombrante anche per il futuro politico della città.

“E se è questo il motivo, aveva ragione. Ma non ha fatto i conti con Stefano Bandecchi: lo sgarro che ho subito a Reggio Calabria sarà pagato politicamente. Lo scriva, glielo annuncio oggi: alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria ci sarà sicuramente il candidato Sindaco di Alternativa Popolare. Sono contento di non gestire io la Reggina, così il nostro candidato a Sindaco darà fastidio a tutti, farà perdere il centrodestra e vediamo se riuscirà a vincere”.

Ma vuole dirmi qualcosa di più sull’identità di questo candidato? Non è che…

“Può scrivere che sarà un candidato forte e giusto, non sarà concusso con un mondo che a me fa abbastanza schifo, sarà un candidato pulito. Al massimo gli spareranno per strada…”