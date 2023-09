Reggina, la Fenice lancia la campagna abbonamenti con una clamorosa irregolarità: Brunetti vigila almeno sul POS?

StrettoWeb

La nuova Reggina, la Fenice Amaranto, ha appena comunicato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione corrente, che sul campo inizia domani e che in casa comincia domenica prossima, 1 ottobre, contro il Siracusa. Prima di svelare i prezzi, ecco la intro.

“๐๐Ž๐ˆ siamo terra di cultura ultra millenaria, luogo di tradizione calcistica ultra centenaria,

๐๐Ž๐ˆ siamo protagonisti di una storia fatta di gloriose vittorie e di cocenti sconfitte, di gioie immense e terribili delusioni, di rovinose cadute a cui subito รจ perรฒ seguita una vigorosa ripartenza.

๐๐Ž๐ˆ siamo reggini, un popolo orgoglioso della propria cultura e della propria identitร . Un popolo che sa unirsi nelle difficoltร affrontandole con la fierezza di chi non molla mai perchรจ onorare la Storia รจ anche rialzarsi dopo qualsiasi caduta, per quanto dolorosa possa essere.

๐๐Ž๐ˆ siamo Reggio Calabria e siamo pronti a gridarlo su tutti i campi, con l’umiltร di chi non vive di presunzione, ma sa che gli obiettivi si raggiungono solo con il duro lavoro e la spinta di un popolo intero, orgoglioso della gloriosa storia della maglia amaranto.

In alto i cuori, ๐‘๐„๐†๐†๐ˆ๐Ž ๐‚๐€๐‹๐€๐๐‘๐ˆ๐€ riparte, perchรฉ ๐๐Ž๐ˆ ๐’๐ˆ๐€๐Œ๐Ž ๐‘๐„๐†๐†๐ˆ๐Ž ๐‚๐€๐‹๐€๐๐‘๐ˆ๐€.

๐„ ๐ฌ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐จ๐ง๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฅ๐จ”.

I prezzi della campagna abbonamenti della Fenice Amaranto per la stagione 2023-2024

๐‚๐”๐‘๐•๐€ ๐’๐”๐ƒ โ‚ฌ 75

๐“๐‘๐ˆ๐๐”๐๐€ ๐Ž๐•๐„๐’๐“ ๐‹๐€๐“๐„๐‘๐€๐‹๐„ โ‚ฌ 175

๐“๐‘๐ˆ๐๐”๐๐€ ๐Ž๐•๐„๐’๐“ ๐‚๐„๐๐“๐‘๐€๐‹๐„ โ‚ฌ 275

๐•๐ˆ๐ โ‚ฌ 400

Tutti gli abbonati della stagione 2022/23 (qualsiasi settore), nei ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐ข ๐Ÿ5 ๐ž ๐Ÿ6 ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž, potranno acquistare lโ€™abbonamento di ๐‚๐ฎ๐ซ๐ฏ๐š ๐’๐ฎ๐ al ๐ฉ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐จ ๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข โ‚ฌ ๐Ÿ”๐ŸŽ.

Lโ€™๐š๐›๐›๐จ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐จ๐ญ๐ซ๐šฬ€ ๐ฌ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ข ๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐ข ๐ฏ๐ž๐ง๐๐ข๐ญ๐š:

๐‚๐„๐๐“๐‘๐Ž ๐’๐๐Ž๐‘๐“๐ˆ๐•๐Ž ๐’๐€๐๐“โ€™๐€๐†๐€๐“๐€

(Pagamento solo in contanti)

Lunedรฌ 15.30/19.30

Da martedรฌ a sabato 9.30/12.30 e 15.30/17.30

Domenica chiuso

๐๐‚๐„๐๐“๐„๐‘๐’

Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria

Orario continuato 9.00/21.00

L’irregolaritร sui pagamenti

Dopo l’ufficialitร del club sui prezzi, tantissimi tifosi hanno notato e segnalato una clamorosa anomalia sui pagamenti. Al centro sportivo Sant’Agata, infatti, la nuova societร pretende il pagamento solo in contanti. Niente Pos, dunque. Per legge, perรฒ, il Pos รจ obbligatorio. La domanda, quindi, sorge spontanea: il Sindaco Brunetti, che nella conferenza stampa dopo l’assegnazione alla Fenice aveva assicurato che avrebbe vigilato, lo farร almeno questa volta? In queste due settimane, infatti, non sembra si sia mosso granchรฉ nonostante le bugie sul nome e non solo del nuovo club. Questa volta, entrando in gioco anche dinamiche finanziarie, lui, che รจ finanziere, si occuperร della questione?

Il paragone con i costi degli abbonamenti della serie D di otto anni fa

Rispetto alla serie D di otto anni fa con Mimmo Praticรฒ, il costo dell’abbonamento in Curva Sud oggi รจ triplicato e quello in Tribuna รจ quasi raddoppiato per i laterali, quasi triplicato per i centrali.