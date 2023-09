Reggina, la Fenice fa marcia indietro dopo l’articolo di StrettoWeb: attivato il POS, decisivo contributo di azienda locale

StrettoWeb

Per fortuna che c’è StrettoWeb: dove avrebbe dovuto vigilare il Sindaco, invece abbiamo vigilato noi. Così oggi pomeriggio abbiamo fatto notare la grave irregolarità della campagna abbonamenti con pagamento consentito soltanto in contanti al Centro Sportivo Sant’Agata. Un dettaglio molto critico, in quanto non disporre del POS per i pagamenti è vietato dalla legge. Dopo l’articolo, pubblicato circa tre ore fa – mentre orde di ignoranti che in nome di un mal compreso senso di “tifoseria” accetterebbero anche di farsi saltare in aria se solo glielo chiedesse il Ballarino/Saladini/Gallo di turno – la società si è posta il problema ed ha ovviato per risolverlo.

Decisivo il contributo di un’azienda locale, da sempre molto vicina alla Reggina, che ha provveduto ad installare il POS in tempi record al Sant’Agata. Da lunedì, al via della campagna abbonamenti, si potrà pagare anche con bancomat e carte di credito. Grazie a StrettoWeb.