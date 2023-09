Reggina e Viola, ecco le nuove maglie: la Fenice lavora con le etichette termoadesive, c’è Myenergy sulla casacca neroarancio

StrettoWeb

Giornata importante oggi per lo sport reggino: c’è la prima casacca della Viola con Myenergy come Main Sponsor dopo l’annuncio di questa mattina, in vista dell’esordio di sabato prossimo – 30 settembre – a Catania. Ma c’è anche la prima divisa della Fenice Amaranto, la nuova Reggina che si prepara alla trasferta di domani (ore 15) sul campo di Locri contro il San Luca.

Non c’è stato tempo per preparare una divisa personalizzata e quindi la società lavora su uno stock classico di Givova bianco con una banda amaranto, applicando su tutte le divise le etichette termoadesive del Main Sponsor eCampus annunciato questa mattina, e del nuovo logo del club. Probabilmente la prossima settimana verranno presentate le divise ufficiali, prima dell’esordio al Granillo con il Siracusa in programma per domenica 1 ottobre.