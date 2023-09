C’è la conferma ufficiale: Myenergy è il nuovo Main Sponsor della Viola (per ora…)

StrettoWeb

Quanto anticipato su StrettoWeb il 10 settembre scorso, trova oggi la conferma ufficiale: Myenergy è il nuovo Main Sponsor della Pallacanestro Viola Reggo Calabria. A confermarlo, la società cestistica con una nota stampa. Dopo aver provato ad investire nella Reggina, Myenergy entra quindi nella viola per ora “soltanto” come sponsor principale ma non è da escludere che in un vicino futuro possa diventare qualcosa di più.

La società italiana, tra i principali EPC contractor (Engineering, Procurement and Construction) a livello nazionale e internazionale e la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, annunciano un accordo di sponsorship attraverso cui Myenergy sarà il Main Sponsor della società neroarancio guidata dal Presidente dott Carmelo Laganà.

Myenergy, fondata nel 2006 da un gruppo di ingegneri con elevata esperienza nel campo della green economy, si occupa di progettazione, installazione e collaudo di impianti fotovoltaici. Myenergy fornisce un servizio professionale di assistenza post-vendita e manutenzione degli interventi realizzati ed eroga consulenza specialistica nel settore dell’energia e delle fonti rinnovabili. Lo scopo di Myenergy è ricercare, individuare e sviluppare soluzioni sostenibili che puntino all’efficienza energetica, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia e all’estero e al risparmio energetico. Da questa filosofia, orientata sin dalle origini al rispetto dell’ambiente e a rigorosi criteri di qualità, affidabilità e professionalità, nascono progetti innovativi per le esigenze energetiche di imprese, privati e enti pubblici, che fanno di Myenergy uno dei General Contractor leader nel settore. Myenergy si fonda su criteri di equità e obiettività e agisce con responsabilità e trasparenza sviluppando soluzioni sostenibili volte al risparmio di energia e alla riduzione delle emissioni di CO 2 per assicurare alle nuove generazioni un futuro sostenibile. Myenergy è un partner affidabile a cui rivolgersi per utilizzare energia pulita in casa, investire nel solare con la propria azienda, efficientare i consumi energetici e ridurre i costi in bolletta: con un’ampia offerta di servizi di eccellenza, per un futuro migliore e possibile già da oggi.

“Siamo fieri ed orgogliosi che Myenergy abbia scelto di legare il proprio nome alla Viola e siamo felici che la Viola sia rappresentata da un Main Sponsor leader nel settore energetico e fondato su competenza, professionalità, determinazione e impegno nella costruzione di un futuro sostenibile. Condividiamo gli stessi valori e abbiamo la certezza che lavoreremo insieme per costruire un futuro fatto di sfide e risultati” ha dichiarato il Presidente Laganà.