Melli sulla Pallacanestro Viola: “spero torni ad alti livelli. Conservate il passato, costruite il futuro”

Nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di “SportFair”, Nicolò Melli ha avuto modo di spaziare a 360° gradi fra Mondiali, Preolimpico, Olimpia Milano, NBA ed è arrivato a parlare anche della Pallacanestro Viola. Al nuovo capitano azzurro è stato chiesto un pensiero, in qualità di grande uomo di basket, sulla squadra di Reggio Calabria, nobile decaduta, piazza prestigiosa che ha visto passare grandi campioni come Manu Ginobili e giovani talenti come Marco Spissu (compagno di Melli in Nazionale), ma che oggi si trova a ripartire dalla B Interregionale fra grandi difficoltà.

La formula perfetta per tornare ai fasti di un tempo non esiste, l’importante è tenere a mente il passato, ma lavorare nel presente per costruire il futuro. “Ho visto, durante la mia carriera, piazze fredde e piazze calde. Quello che posso dire è che quando c’è serietà da parte del club, impegno da parte dei giocatori, si rema tutti nella stessa direzione. – ha dichiarato Melli – I fattori nella riuscita di un progetto sono tanti. E anche la parte economica è un aspetto importante. La ricetta perfetta per riaccendere la passione non so se esiste. Faccio un grande in bocca al lupo alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria affinchè possa tornare ai livelli di un tempo.

Puntare sulla cultura sportiva? Sì, ma è un discorso che andrebbe esteso a livello nazionale, non solo alle singole realtà cittadine. Guardare al passato è corretto, ma serve anche intraprendenza per il futuro. Chiaro che non saremmo qui senza il passato, ma non basta dire a un ragazzino: ‘vieni a giocare a Pallacanestro perché da qui è passato Ginobili’. E lo dice uno che ha scelto la 20 in NBA come Ginobili. Il passato, la storia, la tradizione sono importanti, ma serve costruire il presente e anche il futuro“.

