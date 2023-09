Reggina, il punto sul marchio storico “coperto” con gli adesivi sulle nuove maglie della Fenice e le possibilità del club di rilevarlo

StrettoWeb

In vista dell’esordio stagionale in programma per le ore 15:00 di domani sul campo di Locri contro il San Luca, la Fenice Amaranto sta preparando le nuove divise con l’obbligatoria copertura del vecchio logo – quello storico del club – con gli adesivi del nuovo marchio scelto dalla società. La scelta è inevitabile, in base alle norme amministrative e federali, ed è necessaria perchè la Givova ha spedito uno stock delle nuove maglie per la Reggina 2023/2024 in precedenza realizzate per la vecchia società che avrebbe dovuto disputare la serie B.

Le nuove maglie, quindi, avevano il logo storico della Reggina 1914 (quella che era guidata da Saladini), e per questo motivo oggi la società ha dovuto provvedere a coprire quel logo con il nuovo. Un dettaglio che non è sfuggito ai collezionisti che sono molto attenti a questi particolari, e che hanno fatto notare sui gruppi dei tifosi come il nuovo logo non riesce a coprire completamente i margini del vecchio. Sono comunque dettagli.

Di certo c’è che in questo momento il marchio è bene di proprietà della società Reggina 1914, che in teoria potrebbe cederlo e/o affittarlo. Difficile che la Fenice possa comunque utilizzarlo, in base alle norme federali. Di certo potrebbe provarci, se non subito almeno quando inizierà l’iter fallimentare su cui sapremo qualcosa di più dopo l’udienza di dopodomani, lunedì 25 settembre, quando in Corte d’Appello si discuterà del ricorso di Agenzia delle Entrate e Inps contro l’omologa della Reggina di Saladini.

In caso di acquisto del marchio (in precedenza acquistato da Luca Gallo per 38 mila euro dalla curatela fallimentare della Reggina Calcio il 27 febbraio 2019), la nuova società potrebbe utilizzarlo ovunque (Centro Sportivo, sito ufficiale, canali social etc. etc.).