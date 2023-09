Reggina, tifosi in rivolta sui social. Due sondaggi clamorosi e l’appello al Sindaco: “revoca la scelta”

StrettoWeb

Nella Reggio Calabria che si è risvegliata incredula per la scelta di Brunetti sulla Reggina, la tifoseria è letteralmente sgomenta e in queste ore monta la rabbia sui social network. Clamorosi i risultati – ancora provvisori – di due sondaggi lanciati su alcuni gruppi tradizionali del tifo amaranto. Il primo ad avere l’idea è stato il celebre gruppo di “Leggende Amaranto” che questa mattina ha chiesto ai propri membri “A bocce ferme, dopo aver potuto finalmente conoscere anche l’altra proprietà, chiediamo: Sei d’accordo con la scelta del sindaco per l’assegnazione del titolo sportivo?“.

Al momento, su 181 voti, il 92% dice di No. Poi c’è il gruppo “Supporters Reggina 1914″ che ha lanciato il sondaggio “Siete soddisfatti della scelta del Sindaco f.f. Brunetti per la nuova società scelta che rappresenterà la nuova Reggina?“. Anche qui l’esito è analogo: su 168 voti attuali, l’84% opta per il No.

Feroci i commenti contro Brunetti, non solo sulle pagine locali ma anche nazionali. Aveva ragione Bandecchi quando ieri diceva che con questa scelta “avete fatto una grande figura di merda“. Tutti gli articoli delle testate nazionali che raccontano la scelta fatta dal Sindaco sono zeppi di commenti che deridono questa sventurata città: nessuno riesce a spiegarsi come sia possibile una cosa del genere. E tra i tifosi della Reggina qualcuno lancia l’appello al Sindaco: “per l’iscrizione c’è ancora tempo fino a lunedì, revoca questa folle scelta, sei ancora in tempo. Un’alternativa migliore in città la troviamo e lo sai anche tu, arriva dai giovani imprenditori della città“.