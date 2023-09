Reggina, il clamoroso retroscena: “ci hanno chiamato per portare Bandecchi e poi hanno scelto i 4 amici del bar”

StrettoWeb

Antonio Francesco Salerno è un tifoso della Reggina, consulente aziendale, che poco fa ha scritto a StrettoWeb rivendicando di aver “vissuto la vicenda della Reggina da Roma con il procuratore Leonardo Ierardi, che ha convinto Bandecchi a sposare il progetto Reggina. Siamo andati all’Unicusano nella segreteria di Bandecchi, Ierardi è stato bravissimo“. Nella sua testimonianza, Salerno rivela retroscena clamorosi: “da Reggio ci hanno chiamato proprio dalle istituzioni, soprattutto Versace, perorando il nome di Bandecchi. E il risultato? Hanno buttato nel cesso il futuro della Reggina. Il Sindaco e il suo conclave dovrebbero dimettersi. C’era la possibilità di portare alla Reggina una Ferrari come Bandecchi invece hanno scelto un monopattino. Hanno distrutto più di cento anni di storia. Versace voleva Bandecchi, per questo non si è presentato in conferenza stampa. Anche Latella voleva Bandecchi, abbiamo mangiato insieme a Roma… Perchè Brunetti ha seguito logiche politiche e amichevoli e non ha fatto l’unica cosa che era giusta fare? Ma che sindaco è questo di Reggio? A Catanzaro hanno un grande presidente. A Crotone ci sono i Vrenna. A Cosenza Guarascio. A Reggio potevano venire il nuovo De Laurentiis, e invece hanno portato un becchino. Saladini ha messo la Reggina nella fossa, questi gli hanno fatto la lapide. Questi durano massimo sei mesi“.

Quella di Salerno è una testimonianza molto amara: “Il sindaco di Reggio forse aveva paura che Bandecchi gli insegnasse a fare anche il sindaco? Come cavolo si fa a dire che il business plan della Fenice era più articolato? Bandecchi ha tre miliardi di euro patrimonio, è un uomo di calcio al punto che ha gestito una squadra per anni in serie B con bilanci perfetti, e a Reggio Calabria non andava bene? Bandecchi è un Presidente da serie A per una squadra di calcio, non vi avrebbe mai lasciato nella merda. Mai. E’ un personaggio straordinario, in quattro ore l’abbiamo convinto ad investire a Reggio, ha fatto una nuova società e questi blaterano di business plan? Il Sindaco, invece di guardare il business plan, avrebbe dovuto guardare i curriculum vitae di Bandecchi e dei suoi amici da bar. Sindaco, se posso rivolgerle un appello tramite StrettoWeb, è ancora in tempo, chiami Bandecchi, chieda scusa e gli faccia gestire la Reggina, sempre che lui accetta“.