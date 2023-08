Reggina, Versace è pessimista e da Brescia esultano: “guardate cosa dice il loro Sindaco, oggi ci ripescano!”

StrettoWeb

Carmelo Versace non smette di parlare: non ha raccolto l’invito al silenzio di Massimo Taibi e dopo aver duramente polemizzato con l’On. Cannizzaro nella notte prima del Consiglio di Stato, adesso è un fiume in piena su tutti i giornali sempre con la stessa solfa. Secondo il sindaco facente funzioni metropolitano, la Reggina non ha grandi speranze in vista della sentenza di questo pomeriggio e l’esclusione dalla serie B verrà confermata anche dal Consiglio di Stato. Lo ha detto ieri proprio in uscita dall’udienza, lo ha ripetuto questa mattina sulla stampa. E da Brescia esultano, riportando le sue parole.

Non è chiaro perchè Versace sia così negativo: non è un avvocato, e invece gli avvocati si sono espressi in modo positivo e fiducioso. Versace, invece, è uscito dall’aula con il broncio e la faccia scura. E ha iniziato a parlare in modo pessimistico. “Spero di sbagliarmi, ma non ci sono belle sensazioni. Tutta l’udienza è ruotata attorno alla perentorietà non rispettata e all’instabilità economica della nostra società. Sentire gli avvocati del Brescia parlare della nostra società non è stata uan sensazione piacevole“.

Versace, quindi, si sarebbe depresso soltanto perchè condizionato dalla posizione degli avvocati del Brescia. Ma cosa potevano dire gli avvocati del Brescia, che stavano appunto facendo i gli avvocati del Brescia? Perché, invece, Versace non si è entusiasmato per ciò che hanno detto gli avvocati della Reggina? E soprattutto perchè non ha aspettato la sentenza per rilasciare questa dichiarazioni? I giornali di Brescia le stanno rilanciando da ieri con toni entusiasti e trionfali, parlando di “ripescaggio imminente” proprio alla luce delle dichiarazioni del sindaco reggino. Bresciaingol stamani scrive: “anche se non è ancora stata emessa la sentenza, si è capito che per la Reggina non ci sono speranze. E l’ha dichiarato ai giornalisti lo stesso sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, uno dei pochi ammessi all’aula dove si è svolta l’udienza“.

Versace e Latella, inoltre, sono già proiettati alla ripartenza dalla serie D. Versace ha detto: “A prescindere da tutto, se il Consiglio di Stato dovesse esprimersi negativamente abbiamo pronto un piano per poter disputare la serie D. Ci muoveremo così: indiremo subito una manifestazione d’interesse e due-tre cordate, posso confermare, sarebbero pronte ad intervenire. Uno metterebbe sul piatto risorse importanti e non è calabrese. Sul tavolo c’è pure un’ipotesi di imprenditori reggini“. Anche il consigliere comunale delegato allo sport Latella già ieri uscendo dall’aula del Consiglio di Stato ha parlato con insistenza di ripartenza dalla serie D. Sembra che gli amministratori locali non aspettino altro. Sembra, leggendo le loro dichiarazioni sui giornali di stamattina, che siano il Sindaco e il consigliere di Brescia.