Reggina, Taibi è al Consiglio di Stato: “è una giornata campale”. E su Cannizzaro, Versace e Brunetti…

“Oggi è una giornata importantissima per la Reggina e quindi dobbiamo concentrarci tutti sulla giornata di oggi, stare uniti ed evitare polemiche”. Massimo Taibi è a Roma con i tifosi presso la sede del Consiglio di Stato dove tra pochi minuti inizierà l’attesa udienza che definirà l’organico della Serie B 2023/2024. “Io credo che Cannizzaro, Brunetti e Versace hanno fatto un grande lavoro per il bene della città. Non stiamo dietro alle chiacchiere che sono uscite ma seguiamo l’unica cosa che oggi ci tiene tutti in ansia. Siamo tutti qui a Roma e speriamo nell’esito positivo. Dopo il responso possiamo fare tutti i ragionamenti del caso. Oggi, almeno oggi, evitiamo polemiche e scontri perchè non è il momento né di polemizzare né di parlare. Ribadisco che tutti hanno fatto un grande lavoro per la città fino ad oggi. Adesso concentriamoci soltanto sul Consiglio di Stato: dopo la sentenza, spero positiva, ci sarà tutto il tempo per polemizzare. Reggio e la Reggina oggi hanno bisogno solo di unità, si sta giocando il futuro della città e siamo concentrati soltanto a vincere”.

In caso di riammissione, la Reggina avrà pochissimo tempo (due giorni?) per buttarsi sul mercato a meno di improbabili proroghe. Ma questo non preoccupa Taibi, che ha già bloccato l’allenatore da molto tempo (oltre un mese e mezzo) ed è già pronto a costruire la squadra: “ci sarà poco tempo ma non sarà difficile. Avremo modo di fare tutto, in due tre giorni faremo quello che di solito si fa in due tre mesi, ma non mi preoccupa questo. E’ un problema che spero proprio di avere da stasera. Sono pronto”.