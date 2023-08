Versace accende lo scontro politico sulla pelle della Reggina: duro sfogo di gelosia contro Cannizzaro

StrettoWeb

Carmelo Versace non ce l’ha fatta. Dopo il teatrino gnè gnè dello scorso anno sui Bronzi di Riace, il Sindaco facente funzioni della città metropolitana si conferma particolarmente geloso nei confronti degli avversari politici e dei loro risultati. Non ha resistito, Versace, e in piena notte dopo appena un’ora dall’annuncio dell’addio di Ilari ottenuto dall’onorevole Cannizzaro ha diffuso alla stampa un comunicato ufficiale tramite i canali istituzionali della Città Metropolitana sprizzando la propria rabbia per la notizia annunciata dal deputato reggino.

Versace si esprime in modo durissimo nei confronti dell’onorevole di Forza Italia: “Ho letto l’intervento dell’onorevole Cannizzaro. Mi fa piacere che sia uscito oggi dal suo torpore, dopo un lungo periodo di assenza e di silenzio assordante, e che sia finalmente entrato nel merito di una vicenda che va avanti ormai da tanto tempo e che ci ha visto lottare in prima linea con una strategia ben definita. Ben venga anche il suo ultimo intervento e la sua “serrata azione diplomatica”, per utilizzare le sue parole, anche se purtroppo è chiaro che l’ipotesi di restituzione delle società a Saladini a questo punto risulta del tutto tardiva e sotto certi aspetti ormai ininfluente. Non c’è purtroppo il tempo di intavolare la trattativa per la cessione della società alla cordata di imprenditori, un gruppo solido e credibile, che aveva espresso interesse per la nostra maglia. E questo chiaramente potrebbe anche influire sulle sorti future della società. Domani la decisione del Consiglio di Stato sarà decisiva in caso di esito negativo le quote torneranno comunque a Saladini, sarebbe avvenuto comunque anche senza l’intervento di Cannizzaro, in caso di esito positivo invece Ilari potrebbe comunque ritrattare, come è già avvenuto in molteplici occasioni. Purtroppo le parti in causa, lui per primo, si stanno dimostrando poco affidabili. Ed i tifosi, la città in generale, se ne sono accorti. Purtroppo si continua a giocare con la passione di migliaia di persone, tentando di lucrare uno strapuntino di visibilità o di gloria personale. E questa, oggettivamente, è la cosa più triste“.

A Versace però sfugge che Ilari stavolta non potrà più ritrattare, ed è proprio questa la notizia della notte, perchè dopo l’intervento di Cannizzaro ha firmato la rescissione del contratto. Non ha promesso di firmare, come aveva fatto con i Sindaci a San Gregorio di Catania. Non ha annunciato le “dimissioni“, come aveva fatto domenica scorsa sul sito ufficiale. Ma ha firmato, verbo al passato. Cioè la firma è apposta, il club è ufficialmente tornato a Saladini. E l’unica rilevanza di questa notizia, infatti, è legata agli aspetti tecnici giudiziari dell’udienza del Consiglio di Stato. Il Brescia, infatti, ha basato tutta la propria linea difensiva presso il Consiglio di Stato sul fatto che la Reggina aveva cambiato società e quindi con Ilari non avrebbe potuto onorare gli impegni in precedenza assunti con Saladini. Era l’unico punto debole della Reggina in vista dell’udienza di domani. E per questo la notizia è importante proprio in ottica dell’udienza delle prossime ore. La difesa dei legali del Brescia è diventata carta straccia.

Inoltre, come Versace correttamente dice, in caso di bocciatura la Reggina sarebbe comunque in automatico tornata a Saladini per il fallimento. Ma in caso di riammissione, sarebbe rimasta nelle mani di Ilari con tutti i pericoli del caso. Saladini, invece, potrà completare la transizione con i nuovi acquirenti.

Infine, si registra in tutta questa vicenda un comportamento molto più equilibrato da parte del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. L’unità di intenti trasversale alla politica con la Regione Calabria, la Città metropolitana e il Comune tutti compatti in udienza al Consiglio di Stato va in frantumi con quest’attacco scomposto di Versace nei confronti dell’avversario politico colpevole di aver centrato l’obiettivo in cui lui aveva fallito nei giorni scorsi.