Reggina, parla Ivan Rizzuto: “mi sto occupando dell’operazione, Langella non è tra gli imprenditori coinvolti”

Il dott. Ivan Rizzuto, esperto di marketing che sta adunando imprenditori interessati ad investire nel mondo del calcio alla formazione di una cordata che possa rilevare la Reggina, ai microfoni di StrettoWeb precisa che “In merito a quanto pubblicato in ordine alle dinamiche societarie della Reggina 1914, mi corre l’obbligo di precisare che il nome dell’imprenditore Langella non è da accostare all operazione Reggina della quale mi sto occupando. L’imprenditore infatti non ha mai manifestato l’intenzione di investire nella società amaranto“.