Reggina, Luigi Perri a StrettoWeb: “non faccio parte della cordata, sono e resterò soltanto un grande tifoso amaranto”

StrettoWeb

“Speriamo bene per il 29“. Luigi Perri è un grande cuore amaranto e la sua voce è genuina quando contatta StrettoWeb per smentire il suo interessamento all’acquisto della Reggina. Il giovane imprenditore di Lamézia Terme, 27 anni, il volto di bravo ragazzo, dopo il nostro articolo è letteralmente travolto dalle telefonate e intende chiarire che “Sono e resterò soltanto un grande tifoso della Reggina, ma non rappresento il gruppo di imprenditori che vuole rilevare il club ne sono intenzionato a farne parte. Io sono qui per Ivan Rizzuto, di lui è tutto vero, è un mio collaboratore e sta lavorando con altri imprenditori per il futuro della Reggina ma io non ne faccio parte“.