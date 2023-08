Reggina, la Città Metropolitana si costituisce in difesa della società al Consiglio di Stato

StrettoWeb

La Reggina non sarà sola martedì prossimo all’udienza in Consiglio di Stato. Non sarà più una contro tutte le parti avverse al ricorso, come era già accaduto al CONI e al TAR. Al suo fianco, nell’aula del tribunale, ci sarà la Città Metropolitana di Reggio Calabria che il Sindaco f.f. Carmelo Versace ha disposto di costituire in giudizio al fianco del club amaranto.

Una scelta molto importante che su StrettoWeb avevamo già fortemente richiesto e auspicato, evidenziando come analogo comportamento del Comune di Lecco aveva aiutato considerevolmente il club lombardo al TAR. Martedì prossimo, quindi, la Reggina potrà contare sulla marea umana dei tifosi amaranto che stanno organizzando un presidio pacifico ma imponente mobilitandosi da tutt’Italia per urlare a difesa della Reggina e anche sui legali dell’ente metropolitano che interverranno dalla parte della società. Inoltre resta molto auspicabile il passaggio in Federazione che la nuova proprietà intende effettuate nei prossimi giorni, presentandosi e fornendo le dovute garanzie di serietà e solidità.