La Calabria guida i popoli del Mediterraneo: Occhiuto pronto all’elezione a Presidente della Intermediterranea | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Roberto Occhiuto sorride, ma ormai non è un segreto per nessuno: “ci sono previsioni abbastanza chiare, comunque il voto sarà nel pomeriggio“. Sarà lui il nuovo Presidente della Commissione Intermediterranea (CIM), l’organismo internazionale che rappresenta le istanze delle Regioni del Mediterraneo. Proprio in questi giorni è in corso all’Altafiumara Resort di Santa Trada (Villa San Giovanni, Reggio Calabria) l’Assemblea Generale dell’organismo con la partecipazione di ministri, governatori e ambasciatori da otto Paesi dell’area Mediterranea.

Oggi la giornata conclusiva, aperta proprio dal governatore Occhiuto che ha introdotto i lavori focalizzando le sfide comuni della macro-regione: dall’energia al mare, dalla pesca allo sviluppo sostenibile, passando per lo snodo strategico delle infrastrutture. L’obiettivo principale della Intermediterranea è quello di rappresentare con forza e autorevolezza alla Commissione Europea, troppo spesso sbilanciata sulle esigenze del Nord Europa, anche le istanze del Sud del Continente, sempre più strategico alla luce dei rapidi cambiamenti degli assetti geopolitici internazionali.

Ad evidenziare l’importanza dell’evento, questa mattina è intervenuto in video collegamento da Roma anche il Ministro del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci che ha sottolineato l’attenzione del governo per il Mediterraneo, precisando che “per la prima volta l’Italia ha istituito il Ministero del Mare“, e sottolineando poi da siciliano quanto sia importante la prospettiva della macro regione Mediterranea e in modo particolare delle sue isole (oggi a Reggio ci sono anche i rappresentanti della Sicilia, di Malta, di Creta e di Cipro). “Le isole sono un patrimonio straordinario che va tutelato, ma vivere su un’isola è anche uno svantaggio. Il nostro impegno sarà massimo per portare in Commissione Europea le istanze del Mediterraneo. Come governo abbiamo scelto di fare dell’economia blu il motore di crescita per la nostra nazione. E sappiamo di poterlo fare soltanto in un contesto di collaborazione e dialogo con tutti i Paesi e tutte le Regioni che si affacciano sul Mediterraneo“.

Nel pomeriggio atteso il ministro degli esteri Antonio Tajani.

Occhiuto sull'importanza della Intermediterranea: "pronti a sfide comuni su tutti i fronti"

L'intervento del ministro Musumeci all'Intermediterranea in svolgimento a Santa Trada