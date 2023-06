Reggio Calabria, inizia l’assemblea dei Paesi del Mediterraneo nella terra del Ponte, “sarà motore di sviluppo senza precedenti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Fuori gli artificieri stanno ancora effettuando le bonifiche con i cani mentre nell’apposita sala dell’Altafiumara Resort iniziano i lavori dell’Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea. Un evento di portata internazionale che prevede, tra oggi e domani, l’arrivo di numerose autorità provenienti da tutto il Mediterraneo. Ecco perchè il dispiegamento delle forze dell’ordine è degno delle grandi occasioni, con numerose camionette di Polizia e Carabinieri a blindare il famoso Resort di lusso in riva allo Stretto dove – tra gli altri – domani giungeranno anche il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oltre al Ministro del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci.

Ad introdurre i lavori dell’Assemblea è stata Giusi Princi, vice Presidente della Regione Calabria, che ha fatto gli onori di casa e ha sottolineato l’importanza per la Regione di questo tipo di eventi di livello internazionale. Dietro di lei, i box con i traduttori che forniscono in modo istantaneo il suo discorso anche in inglese, francese, spagnolo e greco, affinchè tutti gli ospiti possano comprenderlo anche se non conoscono l’italiano.

Giusi Princi ha sottolineato la speranza che gli ospiti provenienti dagli altri Paesi potessero “apprezzare la bellezza della Calabria in tutto il suo splendore“, evidenziando il momento storico particolarmente importante di questa terra che “con la prospettiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto vede investimenti straordinari e senza precedenti che la possano lanciare in un grande percorso di crescita, sviluppo e centralità nel Mediterraneo, in linea con il suo grande potenziale“. Princi ha anche evidenziato, con enorme competenza geo-politica, le caratteristiche della Regione Mediterranea raccogliendo l’apprezzamento degli ospiti e in modo particolare di Elodie Nunes, segretaria esecutiva della Commissione Intermediterranea, che coordina i lavori e ha ringraziato il vice Presidente per l’accoglienza, esaltando l’organizzazione e le bellezze del territorio dicendosi “onorata” di poter svolgere proprio a Reggio Calabria un’Assemblea così importanti.

I lavori proseguono poi con il preziosissimo intervento di Cetti Lauteta, Head of Scenario Sud Practise ad The European House-Ambrosetti, molto specifico sulle caratteristiche dell’area Mediterranea e sulle sue potenzialità, e con quello di Giuseppe Sciacca, direttore della CRPM per gli Affari Marittimi e il Clima.

Giusi Princi all'Assemblea Generale CIM: "evento di altissimo livello, grande onore ospitarlo proprio qui"