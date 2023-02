Elezioni Regionali: ennesima scoppola del Pd ma per Letta “il risultato è più che significativo”

13 Febbraio 2023 18:59

Il centrodestra ha vinto nel Lazio e in Lombardia. I candidati Attilio Fontana e Francesco Rocca si attestano sopra il 50%: il governatore uscente lombardo verso il 55% dei consensi e Rocca intorno al 50%. Gli sfidanti del centrosinistra si attestano molto sotto il 40%, sia Pierfrancesco Majorino in Lombardia sia Alessio D’Amato nel Lazio poco sopra il 30%, staccatissimi tutti gli altri.

Insomma, un quadro desolante per le opposizioni ed in particolare per il Partito Democratico ma il segretario nazionale Enrico Letta, a sorpresa, ha commentato: “in un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro, il Pd ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizionale e respinge la sfida di M5S e Terzo Polo”.