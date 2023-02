Newsletter – Informativa sul trattamento dei dati personali – rif. GDPR – Regolamento 2016/679 

Con il presente documento si intende fornire una puntuale informazione sulle finalità e le modalità di trattamento dei suoi dati personali (in seguito indicati come “dati”), da Lei spontaneamente forniti mediante la compilazione del modulo di iscrizione alla newsletter di uno o più testate giornalistiche edite dal Titolare o da aziende ed Esso consociate e che al momento sono: Strettoweb (www.strettoweb.com), Meteoweb (www.meteoweb.eu), Calcioweb (www.calcioweb.eu) e Sportfair (www.sportfair.it ), nonché al blog Mitindo (www.mitindo.it).

Nel prosieguo Lei sarà indicato come “l’interessato”.

Titolare del trattamento dei dati è Socedit srl con codice fiscale 02901400800 con sede sociale in Reggio Calabria via San Giuseppe II Traversa privata n°25 Reggio Calabria, in seguito indicata come “Titolare”; il cui legale rappresentante protempore è il Responsabile del trattamento degli stessi; l’identificazione dell’incaricato del trattamento dei dati è disponibile presso la sede operativa dele Società, in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele 167, può essere a questa richiesta in qualsiasi momento da parte dell’interessato.

Finalità del trattamento è la realizzazione di una mailing list per l’invio di comunicazioni di posta elettronica quali messaggi di natura informativa sull’attività in cui il Titolare ha interessi, promozionale e commerciale, mirati anche sulla base dei dati personali specifici inseriti.

I dati raccolti dell’interessato saranno trattati unicamente con procedure informatizzate nel rispetto della normativa indicata nel Codice del GDPR summenzionato e in ottemperanza al Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

I dati personali dell’interessato saranno conservati, oltre che presso la sede del Titolare, presso i datacenter utilizzati dal Titolare per lo svolgimento della propria attività e la cui ubicazione può essere fornita all’interessato, su sua richiesta.

La comunicazione del proprio indirizzi e-mail da parte dell’interessato è un dato obbligatorio; nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, l’interessato non intendesse fornirlo non si potrà procedere alla sua iscrizione alla newsletter e nessun dato personale sarà registrato. La comunicazione di ulteriori dati è facoltativo ed il mancato conferimento dei essi non consentirà all’Interessato la fruizione degli ulteriori servizi di informazione eventualmente disponibili.

Al fine di garantire all’interessato che non avvenga, da parte di terzi, un uso improprio del suo indirizzo di posta, è prevista una procedura automatica di conferma di ogni richiesta di iscrizione, senza il completamento della quale la richiesta sarà annullata e pertanto nessun dato sarà registrato.

Nel corpo dei messaggi inviati potranno essere contenuti elementi grafici pubblicitari forniti da terze parti, con link a pagine web esterne ai siti gestiti dal Titolare o dalle sue consociate. Pertanto il Titolare non potrà essere in alcun modo responsabile di dati forniti dall’interessato a terzi attraverso i suddetti link.

I messaggi inviati all’interessato a seguito della propria iscrizione alla mailing list saranno corredati della funzione “cancellazione” attraverso la quale, per mezzo di un collegamento ipertestuale, lo stesso potrà cancellarsi autonomamente dalla mailing list stessa.

L’interessato ha, in ogni momento, il diritto di ottenere dal Titolare conferma circa l’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro consistenza ed origine; verificarne la correttezza; chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; nonché conoscere le finalità e la logica del loro del trattamento elettronico, oltre alla identificazione del titolare, dei responsabili e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi che lo riguardano, al trattamento dei suoi dati, ancorché pertinenti al motivo della raccolta, nonché per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per comunicazioni commerciali o per ricerche di mercato.

I predetti diritti dell’interessato possono esser esercitati senza formalità con semplice richiesta e-mail al titolare o responsabile del trattamento all’account di posta info@socedit.it.

I dati dell’interessato potranno essere accessibili anche al personale delle altre aziende consociate al Titolare ed aventi sede operativa presso la medesima sede operativa dello stesso. Tali aziende sono Tecnoservizi sas, con CF 01284920806, Infoitalia servizi srl, con CF 04307700379, Essedue Media srl, con CF 03147410801, Ergo Digital, con CF 09275370964. Al di fuori delle succitate aziende i dati personali dell’interessato non saranno comunicati a terzi o divulgati.