Klaus Davi lancia un appello agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: “ideate una statua di Ashkenaz”

3 Aprile 2022 11:28

L’appello di Klaus Davi agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Klaus Davi, giornalista e opinionista, rivolge un appello agli studenti della prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. “Avete il privilegio di studiare in una città che ha una storia millenaria e che secondo una tradizione riportata da un grande storico come Giuseppe Flavio, sarebbe stata fondata da Ashkenaz, nientemeno che pronipote di Noè. Vi propongo di realizzare una statua che ricordi il fondatore di Reggio Calabria, e che possa essere poi collocata in una piazza centrale della città. Una statua tramite la quale possiate dare un volto all’uomo che secondo la leggenda ha dato origine alla vostra città. Una figura che venendo da molto lontano, dalle origini del mondo, è il perfetto simbolo di Reggio Calabria: cultura, accoglienza, civiltà, sincretismo religioso, cosmopolitismo, tolleranza. Una figura che ribadisce i forti legami tra Reggio e il popolo di Israele al punto che, sempre secondo Flavio, i Greci denominavano i reggini ‘Ashkenaziti’. L’aggettivo con cui storicamente vennero chiamati gli ebrei ultraortodossi dell’Europa dell’Est. ” Klaus Davi fa sapere che ha parlato della sua idea al presidente del consiglio comunale Vincenzo Marra e che ha dato la sua disponibilità ad incontrare il neo rettore dell’Accademia dottor Pietro Sacchetti per caldeggiare la proposta. Ashkenaz è una figura dell’Antico Testamento che meglio di qualsiasi altra simboleggia la cultura millenaria di Reggio Calabria. È venuto il momento, attraverso la creatività dei giovani artisti, di dargli un volto.