Mentre a Verona i sindaci di Reggio Calabria e Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, sono impegnati nei lavori della 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI, in riva allo Stretto si lavora per dare concreta attuazione a uno dei principali impegni assunti dalle due amministrazioni comunali nelle scorse settimane: l’attivazione del collegamento diretto tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”. Un servizio destinato a rappresentare uno dei primi risultati operativi del percorso istituzionale avviato per la costruzione dell’Area integrata dello Stretto. Come avevamo anticipato su StrettoWeb lo scorso 3 novembre, la data individuata per l’avvio del nuovo collegamento è quella di martedì 1° dicembre 2026. Dalle interlocuzioni avute questa mattina dalla nostra redazione emerge che la macchina organizzativa è al lavoro per definire gli ultimi aspetti dell’iniziativa, alla quale è prevista la partecipazione di entrambi i primi cittadini. Un appuntamento che assume un significato particolare perché arriva a poco più di un mese dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le due amministrazioni. Dopo gli incontri istituzionali, gli impegni programmatici e la firma a bordo di una nave in navigazione nello Stretto, il progetto di integrazione tra Reggio Calabria e Messina si prepara dunque a misurarsi con le esigenze quotidiane dei cittadini.

Messina-Aeroporto dello Stretto, il nuovo collegamento dal 1° dicembre

Il progetto originariamente illustrato dalle amministrazioni comunali prevede il coinvolgimento di ATM Messina, con partenza dall’area di Parco Cavallotti, uno dei principali nodi della mobilità cittadina, e destinazione finale l’Aeroporto dello Stretto. Nelle prime indicazioni organizzative era stata prospettata l’attivazione di almeno quattro corse giornaliere, da integrare con i servizi di collegamento già esistenti tra le due sponde. Lo scorso 18 novembre, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro aveva inoltre confermato l’appuntamento del 1° dicembre, annunciando la propria presenza a Messina al fianco del collega Federico Basile per dare avvio alla nuova iniziativa. In quella circostanza, il primo cittadino reggino aveva indicato l’area di Piazza Cairoli come punto di partenza del collegamento quotidiano verso lo scalo.

Restano da conoscere nel dettaglio gli aspetti operativi del servizio, dagli orari definitivi alle tariffe, dalle modalità di accesso alla precisa organizzazione delle fermate e al coordinamento con i voli in partenza e in arrivo. Saranno questi elementi a determinare la concreta funzionalità del collegamento e la sua capacità di rispondere alle necessità dei viaggiatori. L’importanza dell’iniziativa, tuttavia, va oltre l’attivazione di una nuova linea di trasporto pubblico. Per la prima volta nell’ambito del recente accordo tra le due amministrazioni, prende forma un servizio pensato espressamente per superare la frammentazione degli spostamenti tra Calabria e Sicilia e rendere più agevole l’accesso a un’infrastruttura strategica per entrambe le città.

Dalla firma sulla nave Elio ai primi servizi: il percorso dell’Area integrata dello Stretto

Per comprendere la portata dell’appuntamento del 1° dicembre bisogna tornare alle prime settimane di ottobre, quando il confronto tra Cannizzaro e Basile ha assunto una dimensione operativa attraverso una serie di incontri istituzionali tra Reggio Calabria e Messina. Il 5 ottobre, a Palazzo Alvaro, il dialogo tra i due sindaci e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo aveva posto al centro il futuro delle infrastrutture portuali e dei collegamenti. Il successivo incontro del 9 ottobre a Palazzo Zanca aveva consentito di delineare una serie di interventi, tra cui il servizio diretto verso l’aeroporto, il potenziamento delle connessioni marittime e la prospettiva di un nuovo pontile. Il passaggio più significativo è arrivato il 16 ottobre 2026, quando Cannizzaro e Basile hanno sottoscritto il protocollo d’intesa a bordo della nave Elio, in navigazione tra le due sponde. Una scelta dal forte valore simbolico, ma accompagnata da un documento programmatico che individua precise direttrici di collaborazione. Come abbiamo raccontato pubblicando i contenuti dell’accordo tra Reggio Calabria e Messina, il progetto riguarda non soltanto la mobilità, ma anche il turismo, la cultura, le università e la Protezione civile.

L’Aeroporto dello Stretto come infrastruttura di riferimento per Calabria e Sicilia

La centralità dell’Aeroporto “Tito Minniti” nel percorso di integrazione tra le due città non è casuale. Uno scalo aeroportuale non esaurisce la propria funzione entro i confini del Comune che lo ospita, ma assume una rilevanza proporzionale alla dimensione del bacino di utenza che riesce a servire e alla qualità delle connessioni con il territorio circostante. Per l’aeroporto reggino, rendere più semplice l’accesso dalla sponda siciliana significa ampliare le opportunità di utilizzo dello scalo e consolidarne la funzione a servizio dell’intera area dello Stretto. Per Messina, invece, disporre di un collegamento organizzato e diretto con il Tito Minniti significa poter contare su un’ulteriore possibilità di accesso alla rete dei collegamenti aerei, affiancando le alternative già utilizzate dai cittadini messinesi. La scelta di un aeroporto, infatti, non dipende esclusivamente dal prezzo del biglietto aereo o dalla distanza geografica. A incidere sono anche i tempi complessivi di viaggio, l’affidabilità dei trasferimenti, la frequenza delle corse e la possibilità di raggiungere lo scalo senza dover organizzare autonomamente numerosi spostamenti. È proprio su questi aspetti che dovrà misurarsi il nuovo servizio. Un collegamento diretto, se adeguatamente coordinato con gli orari dei voli e con i servizi di attraversamento dello Stretto, potrà contribuire a rendere il Tito Minniti una scelta più accessibile anche per chi vive sulla sponda siciliana.

Non soltanto autobus: il futuro della mobilità passa dall’intermodalità

Il collegamento in autobus costituisce una delle iniziative più immediatamente realizzabili nell’ambito del percorso avviato dalle due amministrazioni. Ma la prospettiva delineata dagli accordi istituzionali è quella di costruire progressivamente un sistema di mobilità integrato, capace di mettere in relazione trasporto terrestre, marittimo, ferroviario e aereo. Tra le ipotesi emerse durante gli incontri di ottobre figura anche la realizzazione di un pontile dedicato ai collegamenti marittimi con l’aeroporto reggino, accompagnata dal miglioramento delle connessioni tra la stazione degli aliscafi di Reggio Calabria e il Tito Minniti. Un’altra prospettiva riguarda la possibilità di introdurre un titolo di viaggio unico e un sistema di informazioni coordinate, semplificando l’organizzazione degli spostamenti per chi deve utilizzare diversi mezzi di trasporto. La vera integrazione della mobilità, infatti, non consiste semplicemente nell’aumentare il numero delle corse. Significa costruire una rete nella quale i diversi servizi siano complementari, gli orari compatibili e le informazioni facilmente accessibili.

Un passeggero che parte da Messina per raggiungere una destinazione nazionale o internazionale dovrebbe poter programmare il proprio viaggio considerando l’intero percorso, dalla partenza dalla città siciliana fino all’imbarco sull’aereo, senza che ciascuna fase rappresenti una distinta incognita organizzativa. Lo stesso principio dovrebbe valere per i turisti che atterrano a Reggio Calabria e intendono raggiungere Messina o altre destinazioni della Sicilia.

Le prospettive per il turismo: un unico territorio, molte destinazioni

Un sistema di collegamenti più efficiente tra le due sponde può aprire interessanti prospettive anche sul fronte turistico. La possibilità di raggiungere con maggiore semplicità Messina dall’Aeroporto dello Stretto può contribuire a rendere più accessibili le destinazioni della Sicilia nordorientale, mentre un maggiore coordinamento della mobilità può favorire itinerari che comprendano entrambe le regioni. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Lungomare reggino, il patrimonio monumentale di Messina, l’Aspromonte, Taormina e le Isole Eolie appartengono a un contesto geografico ricco di opportunità, che potrebbe beneficiare di una migliore organizzazione dei collegamenti. Non è un caso che, nelle scorse settimane, il sindaco Cannizzaro abbia anticipato anche l’avvio di interlocuzioni con Cateno De Luca per valutare nuove prospettive di collaborazione turistica con Taormina.

Parallelamente, come raccontato da StrettoWeb, anche a Milazzo è emersa la proposta di un collegamento diretto con l’aeroporto di Reggio Calabria, attraverso una mozione finalizzata alla promozione di un tavolo istituzionale tra i soggetti interessati. Sono iniziative che testimoniano come il tema dell’accessibilità aeroportuale possa assumere una dimensione più ampia rispetto ai confini delle due città capoluogo. Una prospettiva che, per diventare concreta, richiederà il coinvolgimento degli altri territori, degli operatori del trasporto e delle istituzioni competenti.

Il Ponte sullo Stretto e la necessità di migliorare i collegamenti già oggi

Il percorso avviato da Reggio Calabria e Messina si inserisce inevitabilmente anche nel più ampio dibattito sulle infrastrutture dello Stretto e sulla prospettiva del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Lo stesso Federico Basile, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb, aveva evidenziato le opportunità che il Ponte potrebbe offrire in termini di accessibilità aeroportuale, sottolineando al contempo l’importanza di attivare nuovi servizi di collegamento senza attendere i tempi necessari alla realizzazione della grande infrastruttura.

È una distinzione importante. La programmazione delle grandi opere risponde a una prospettiva di lungo periodo, mentre il miglioramento dei servizi esistenti riguarda esigenze attuali e quotidiane. Le due dimensioni possono procedere parallelamente, attraverso interventi che rendano progressivamente più agevoli gli spostamenti già oggi. Il nuovo collegamento aeroportuale si colloca proprio in questa seconda dimensione: offrire una risposta alle necessità della mobilità utilizzando le infrastrutture e i servizi disponibili, attraverso una maggiore collaborazione tra le amministrazioni.