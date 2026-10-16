Reggio Calabria e Messina, ecco il testo dello storico accordo: aeroporto, trasporti, turismo, università e Protezione civile, tutti i progetti per l’Area dello Stretto

Non soltanto trasporti e collegamenti marittimi, ma anche turismo, cultura, università, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, Protezione civile e collaborazione amministrativa. L’accordo tra Reggio Calabria e Messina contiene un progetto di integrazione che coinvolge numerosi settori della vita delle due città, con l’obiettivo di costruire progressivamente un’unica Area Metropolitana Integrata dello Stretto. Il protocollo d’intesa e sottoscritto dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile, si articola in undici articoli e individua una serie di interventi da sviluppare attraverso la collaborazione delle due amministrazioni comunali. Il documento strategico punta a superare quella che viene definita una storicizzata logica di separazione geografica e concorrenzialità amministrativa, riconoscendo nei legami territoriali, culturali, turistici ed economici tra le due sponde il punto di partenza per una programmazione condivisa.

Il progetto è ambizioso e coinvolge direttamente la quotidianità di residenti, studenti, lavoratori e pendolari, oltre alle prospettive di sviluppo economico e turistico dei due territori. Ma il documento contiene anche una precisazione fondamentale: la firma non determina automaticamente l’attivazione dei nuovi servizi o lo stanziamento delle risorse economiche. I singoli interventi dovranno essere attuati attraverso successivi provvedimenti.

Un’Area Metropolitana Integrata dello Stretto: gli obiettivi dell’intesa

Il documento, intitolato Protocollo d’intesa per l’Area Metropolitana Integrata dello Stretto, individua nella collaborazione tra Messina e Reggio Calabria uno strumento per coordinare servizi essenziali, valorizzare le risorse territoriali e migliorare l’accessibilità infrastrutturale. L’integrazione si sviluppa lungo sei direttrici fondamentali: trasporti e mobilità intermodale, turismo e promozione internazionale, cultura e fruizione del patrimonio, sinergie universitarie e ricerca, Protezione civile integrata ad alta tecnologia e buona amministrazione.

L’articolo 1 definisce la natura della collaborazione istituzionale, che non ha carattere esclusivo, e ne individua gli obiettivi principali: promuovere la fruizione integrata dell’Area dello Stretto, favorire la mobilità dei residenti e dei visitatori e valorizzare congiuntamente l’offerta turistica e culturale. La volontà delle amministrazioni è trasformare progressivamente le due sponde in un sistema territoriale capace di lavorare in maniera coordinata, mantenendo le rispettive identità ma condividendo servizi, opportunità e strategie di sviluppo.

Aeroporto Minniti, collegamento rapido da Messina e un biglietto unico per attraversare lo Stretto

Uno degli aspetti più rilevanti del protocollo riguarda la mobilità. L’articolo 2 individua come intervento prioritario la realizzazione di un collegamento rapido ed efficiente tra il centro urbano di Messina e l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, attraverso un sistema integrato di trasporti marittimi, ferroviari e su gomma. Il progetto viene definito Corridoio Intermodale Messina – Aeroporto Tito Minniti e si articola attraverso più servizi coordinati. Sul versante siciliano è previsto un servizio navetta dedicato di trasporto pubblico locale, gestito nell’ambito di ATM Messina, con partenza dall’hub centrale di Parco Cavallotti e collegamento verso l’aeroporto attraverso i servizi di traghettamento per la sponda calabrese.

Sul versante calabrese il documento prevede invece collegamenti rapidi dagli approdi marittimi di Villa San Giovanni e dalla stazione di Reggio Calabria Centrale verso lo scalo aeroportuale. Il sistema dovrebbe utilizzare navette su gomma dedicate e servizi ferroviari regionali con orari cadenzati, in modo da rendere più agevole il trasferimento dei passeggeri. La proposta comprende anche una significativa novità sul piano tariffario: l’istituzione di un Titolo di Viaggio Unico dell’Area dello Stretto, acquistabile attraverso una piattaforma digitale comune oppure presso i canali di vendita dei diversi operatori.

L’obiettivo è consentire ai passeggeri di utilizzare un unico titolo per spostarsi attraverso più mezzi di trasporto, coordinando gli orari dei collegamenti terrestri e marittimi con quelli dei voli in arrivo e in partenza. Tra gli interventi indicati figura inoltre la realizzazione di un pontile di collegamento con l’aeroporto dello Stretto. Il protocollo inserisce questa infrastruttura tra gli obiettivi del sistema intermodale, senza tuttavia specificarne nel testo localizzazione, costi o tempi di realizzazione.

Nasce il progetto dell’Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità

Un altro punto centrale è la costituzione dell’Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità, destinata a diventare uno strumento di coordinamento sovracomunale. Secondo quanto stabilito nel protocollo, il nuovo organismo dovrà occuparsi della programmazione unificata dei servizi di trasporto pubblico locale marittimo e terrestre, del monitoraggio della qualità dei collegamenti e della gestione di una piattaforma informativa comune in tempo reale. L’Agenzia dovrà inoltre promuovere la mobilità sostenibile dei pendolari tra le due città e ricercare finanziamenti destinati a sostenere infrastrutture materiali e immateriali. Il documento non sancisce ancora la costituzione operativa dell’organismo, ma impegna le amministrazioni a promuoverne la realizzazione.

Alla futura Agenzia viene attribuito anche un ulteriore obiettivo: la creazione dello Stretto Pass – Turismo e Mobilità Integrata, un titolo che dovrebbe comprendere collegamenti marittimi, trasporto pubblico locale, musei e attrazioni culturali di Reggio Calabria e Messina. L’intenzione è favorire non soltanto gli spostamenti, ma anche la permanenza dei visitatori nell’Area dello Stretto, incentivando la scoperta delle attrazioni presenti su entrambe le coste.

L’aeroporto di Reggio Calabria diventerà anche lo scalo di Messina: cosa prevede il protocollo

All’interno dell’articolo 3 trova spazio anche la proposta di modificare la denominazione commerciale dell’aeroporto Tito Minniti. Il documento prevede che le amministrazioni di Messina e Reggio Calabria, di concerto con la società di gestione aeroportuale SACAL, promuovano una richiesta formale congiunta ai principali vettori operanti sullo scalo per adottare il doppio naming commerciale “Reggio Calabria – Messina”. La denominazione dovrebbe essere utilizzata sulle rotte nazionali, internazionali ed europee attualmente attive e su quelle che potrebbero essere attivate in futuro.

Si tratta di un passaggio significativo, perché punta a identificare commercialmente l’aeroporto reggino come infrastruttura di riferimento anche per Messina. È importante precisare che il protocollo prevede una richiesta di modifica del nome commerciale utilizzato dai vettori aerei, e non certifica che la nuova denominazione sia già stata adottata. La sua effettiva applicazione dipenderà dai successivi passaggi con SACAL e le compagnie interessate.

Turismo, un brand unico per Reggio e Messina e grandi eventi condivisi

La cooperazione economica e turistica occupa un’intera sezione del protocollo. L’obiettivo è promuovere le due città come un’unica destinazione turistica su due sponde, capace di valorizzare in maniera coordinata le rispettive eccellenze e migliorare il proprio posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. Il documento propone la creazione di un brand territoriale unitario denominato Area Integrata dello Stretto, destinato a rappresentare l’identità condivisa delle due città nelle attività di promozione turistica. La strategia comprende la realizzazione di un marchio riconoscibile, capace di raccogliere sotto un’unica identità le produzioni artigianali, agroalimentari e turistiche dei due territori.

Sono previste anche campagne di co-marketing e comunicazione integrata, da sviluppare attraverso i canali ufficiali dei vettori aerei e degli enti regionali di promozione turistica. L’obiettivo dichiarato è presentare lo Stretto come un distretto turistico policentrico, caratterizzato da un’offerta culturale, paesaggistica ed enogastronomica distribuita tra Calabria e Sicilia. Il protocollo dedica spazio anche alla programmazione di eventi comuni. Viene infatti prevista la costruzione di Eventi dello Stretto, finalizzati all’organizzazione di concerti, fiere e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. La collaborazione dovrebbe così interessare anche l’organizzazione e la promozione degli appuntamenti culturali e commerciali, con la possibilità di coinvolgere entrambe le città in iniziative coordinate.

Musei, Bronzi di Riace e MuMe: arrivano le Domeniche dello Stretto

Tra gli obiettivi più concreti sul fronte culturale compare l’iniziativa denominata “Le Domeniche dello Stretto”. Il progetto prevede l’istituzione di un calendario unificato di giornate con ingresso gratuito oppure a tariffa ridotta nei principali musei delle due città. Il protocollo cita esplicitamente il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), che custodisce i Bronzi di Riace. L’intenzione è abbattere i costi di fruizione del patrimonio culturale per residenti e visitatori, incentivando gli spostamenti tra le due sponde e favorendo la partecipazione alle iniziative museali.

Accanto alle giornate dedicate ai musei, il documento prevede la creazione di itinerari culturali integrati, attraverso l’utilizzo dei servizi di trasporto marittimo. Si punta in particolare all’organizzazione di percorsi di visita giornalieri e nei fine settimana, capaci di comprendere musei, teatri e siti archeologici delle due città nell’arco di un’unica giornata. Il protocollo prevede inoltre il rafforzamento di iniziative già esistenti, tra cui le Fortificazioni Umbertine, la rete internazionale delle Rotte di Ulisse, gli eventi storici che coinvolgono le due coste e la Rete Verde dello Stretto.

Ulteriore attenzione viene riservata alla valorizzazione dei borghi, dei siti marini, delle tradizioni della pesca, delle attività marittime e del patrimonio culturale costiero. Anche in questo caso si tratta di obiettivi programmatici: il documento non stabilisce ancora un calendario delle giornate gratuite o le modalità operative dei nuovi itinerari.

Università di Messina e Reggio Calabria, ricerca condivisa e agevolazioni per studenti e docenti

Un altro capitolo particolarmente articolato riguarda l’integrazione accademica e scientifica. L’articolo 5 prevede che le amministrazioni comunali promuovano, insieme alle rispettive università, protocolli d’intesa per sviluppare progetti di ricerca comuni, dottorati interateneo e condivisione di laboratori ad alta tecnologia. Il documento individua quattro ambiti principali di collaborazione scientifica. Il primo riguarda le scienze e le tecnologie del mare, con particolare riferimento al monitoraggio biologico, all’oceanografia e allo sviluppo sostenibile delle risorse marine.

Il secondo interessa l’ingegneria delle infrastrutture e della mobilità, attraverso lo studio di sistemi di trasporto complessi, logistica portuale e opere strutturali in ambiente marino. Un ulteriore settore comprende architettura, urbanistica e paesaggio dello Stretto, con progetti di pianificazione territoriale integrata e rigenerazione urbana delle aree costiere. Il quarto ambito è rappresentato dalla geofisica e dalla prevenzione del rischio sismico, con studi avanzati sulla dinamica delle faglie e sulla sismologia applicata all’ingegneria civile.

La collaborazione universitaria non si limita però alla ricerca. Il protocollo prevede anche agevolazioni tariffarie e abbonamenti integrati speciali per studenti, ricercatori e personale docente. Le amministrazioni si impegnano a favorirne l’adozione da parte dei vettori di trasporto dell’Area dello Stretto, con l’obiettivo di facilitare la frequentazione incrociata di corsi, biblioteche e laboratori tra Messina e Reggio Calabria. Una misura pensata per rendere più agevole la mobilità accademica e incentivare la partecipazione alle attività universitarie sulle due sponde.

Blue Economy, startup e innovazione: un ecosistema economico condiviso

Il protocollo guarda anche allo sviluppo imprenditoriale e tecnologico, attraverso la proposta di creare un Ecosistema dell’Innovazione dello Stretto. L’iniziativa dovrebbe coinvolgere università, Camere di Commercio, imprese, startup e istituzioni, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Tra gli strumenti individuati figurano laboratori di innovazione e forme di sostegno a progetti legati all’economia del mare, al turismo, alla nautica, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie. L’obiettivo è promuovere una rete economica integrata, capace di mettere in relazione competenze, strutture di ricerca e iniziative imprenditoriali presenti nei due territori. L’accordo individua dunque nella cosiddetta Blue Economy una delle opportunità di collaborazione tra Reggio Calabria e Messina, pur senza definire in questa fase specifici finanziamenti o progetti esecutivi.

Protezione civile, una centrale unica di monitoraggio contro terremoti e maltempo

Uno dei capitoli più significativi per le implicazioni sulla sicurezza dei cittadini riguarda la Protezione civile integrata ad alta tecnologia. L’articolo 6 parte dalle caratteristiche dell’Area dello Stretto, definita un territorio caratterizzato da elevata fragilità idrogeologica, marcata sismicità e costante esposizione a eventi meteo-marini avversi. Per affrontare questi rischi, il protocollo prevede la promozione di un coordinamento funzionale tra i sistemi di Protezione civile delle due città. Il progetto comprende la creazione di una centrale di monitoraggio e coordinamento, affiancata da una rete di sensori avanzati e radar meteo-marini.

Questi strumenti dovrebbero consentire il rilevamento in tempo reale di moto ondoso, correnti, vento e mareggiate, con particolare attenzione alla tutela degli approdi marittimi. Il documento propone inoltre l’integrazione delle reti accelerometriche e pluviometriche per favorire l’allerta precoce relativa a dissesti e scosse sismiche. Un ulteriore elemento riguarda l’utilizzo di droni e sistemi APR, destinati al rilevamento rapido dei danni, all’ispezione delle infrastrutture e al supporto delle operazioni di soccorso in situazioni di isolamento o emergenza marittima.

La collaborazione dovrà interessare anche la pianificazione delle emergenze. Il protocollo prevede infatti la redazione di un Piano di Protezione Civile dell’Area Integrata, con procedure operative condivise e riconosciute anche dalla Protezione civile nazionale. Tra gli strumenti programmati figura infine una Control Room meteorologica integrata, accompagnata da una piattaforma comune per la gestione delle emergenze. L’obiettivo è costruire una risposta coordinata ai rischi che coinvolgono contemporaneamente le due sponde, attraverso sistemi di monitoraggio, comunicazione e intervento condivisi.

Buona amministrazione: digitalizzazione, lavoro, politiche abitative ed economia sociale

L’integrazione prevista dall’accordo riguarda anche il funzionamento delle amministrazioni comunali. L’articolo 7, dedicato alla buona amministrazione, stabilisce che Messina e Reggio Calabria intendono rafforzare lo scambio di esperienze e pratiche amministrative già sviluppate nei rispettivi territori. Tra gli ambiti indicati figurano i sistemi di digitalizzazione integrati nel gemello digitale, gli strumenti di sostegno alle politiche dell’abitare e la collaborazione nell’ambito del Distretto dell’Economia Sociale. Il protocollo prevede inoltre la condivisione di politiche e iniziative rivolte all’occupazione e all’imprenditorialità giovanile, oltre alla collaborazione relativa al protocollo Urban Food Policy. Anche questo capitolo si inserisce nella strategia di costruzione di un’Area dello Stretto caratterizzata da una maggiore cooperazione amministrativa, attraverso la condivisione di strumenti, esperienze e iniziative.

Quanto costa l’accordo? Nessun impegno finanziario immediato

Uno degli aspetti fondamentali per comprendere la portata effettiva del documento è contenuto nell’articolo 8, dedicato agli aspetti finanziari. Il protocollo stabilisce espressamente che l’intesa non comporta obbligazioni finanziarie immediate né trasferimenti di risorse tra il Comune di Messina e quello di Reggio Calabria. Gli eventuali costi derivanti dalla realizzazione dei progetti dovranno essere definiti con atti successivi, nel rispetto delle norme contabili e delle disponibilità di bilancio. Questo significa che gli interventi indicati nel documento, dalla realizzazione delle infrastrutture alla creazione dei nuovi servizi, richiederanno ulteriori passaggi amministrativi, tecnici ed economici.

Anche la costituzione dell’Agenzia Unica dello Stretto, il sistema di bigliettazione integrata, le navette aeroportuali e gli strumenti tecnologici previsti per la Protezione civile dovranno essere concretizzati attraverso specifici provvedimenti. Il documento rappresenta quindi un quadro di collaborazione e programmazione, ma non costituisce di per sé un piano di investimenti già finanziato.

L’intesa durerà cinque anni: cosa prevedono gli ultimi articoli

L’articolo 9 stabilisce che il protocollo ha una durata di cinque anni dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo attraverso un accordo scritto tra le parti. Le amministrazioni potranno inoltre modificarne il contenuto per iscritto. È prevista anche la possibilità di recedere dall’intesa, mediante comunicazione scritta con un preavviso di 60 giorni, facendo salvi gli impegni già validamente assunti attraverso atti separati. L’articolo 10 chiarisce ulteriormente la natura dell’accordo. Il protocollo esprime indirizzi di collaborazione istituzionale e non costituisce affidamento di servizi, concessione, accordo tariffario o vincolo nei confronti di soggetti terzi. Ogni progetto esecutivo resta subordinato ai provvedimenti previsti dalla legge.

Infine, l’articolo 11 disciplina le iniziative di comunicazione congiunta, che dovranno essere preventivamente concordate tra le due amministrazioni, così come l’utilizzo dei rispettivi simboli istituzionali. Il documento riporta la data del 16 ottobre 2026, nello Stretto di Messina, e i nominativi dei due sindaci, Federico Basile per Messina e Francesco Cannizzaro per Reggio Calabria.