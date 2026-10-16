Messina e Reggio Calabria, oggi si scrive la storia: Basile e Cannizzaro firmano l’intesa per l’Area dello Stretto

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, venerdì 16 ottobre, Messina e Reggio Calabria si preparano a vivere una giornata destinata ad assumere un significato particolare nella storia dei rapporti istituzionali tra Calabria e Sicilia. Nel cuore dello Stretto, a bordo della nave Elio di Caronte & Tourist, si svolgerà l’incontro congiunto tra le amministrazioni comunali guidate dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro, chiamati a compiere un nuovo passo verso la costituzione dell’Area integrata dello Stretto. La giornata avrà al centro la definizione e la sottoscrizione di un documento strategico condiviso, con il quale Messina e Reggio Calabria intendono individuare le priorità dello sviluppo territoriale e avviare un’interlocuzione con il Governo nazionale per dare concreta attuazione al progetto. Un passaggio che non coinciderà ancora con la piena costituzione di una nuova realtà amministrativa, ma rappresenterà un primo atto formale del percorso intrapreso dalle due città.

StrettoWeb seguirà live l’intera giornata, raccontando l’arrivo dei protagonisti, i momenti dell’incontro sulla nave Elio, la firma prevista, gli interventi istituzionali e tutti gli sviluppi del confronto, con aggiornamenti in tempo reale, fotografie, video, dichiarazioni e approfondimenti sui contenuti dell’intesa.

Basile e Cannizzaro, dalla stretta di mano alla firma: il percorso iniziato l’11 agosto

L’appuntamento di oggi rappresenta il risultato di un percorso politico e istituzionale sviluppato nel corso degli ultimi mesi. La prima tappa significativa risale all’11 agosto 2026, quando Federico Basile e Francesco Cannizzaro si incontrarono a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, per affrontare il tema della collaborazione tra le due città e individuare le condizioni per rilanciare l’Area integrata dello Stretto. Un confronto che ha trovato un ulteriore momento di approfondimento il 9 ottobre a Palazzo Zanca, a Messina, dove i due sindaci hanno illustrato pubblicamente le principali direttrici del progetto. In quell’occasione sono stati affrontati temi concreti, a partire dai collegamenti con l’aeroporto di Reggio Calabria, fino alla necessità di migliorare la mobilità e predisporre strumenti amministrativi che consentano alle due città di programmare insieme. Proprio durante l’incontro messinese è emersa la volontà di superare la dimensione delle sole dichiarazioni politiche, passando alla definizione di un documento ufficiale attraverso il quale dare continuità agli impegni assunti. L’iniziativa di oggi sulla nave Elio costituisce dunque il successivo passaggio istituzionale di questo confronto. Il significato dell’appuntamento non riguarda soltanto il rapporto personale e politico tra i due sindaci. La presenza delle amministrazioni comunali punta infatti a dare maggiore consistenza istituzionale a una collaborazione che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà svilupparsi attraverso atti, strumenti di programmazione e successive interlocuzioni con gli altri livelli di governo.

Il documento per l’Area integrata dello Stretto: cosa si vuole costruire

Il principale risultato atteso dalla giornata è la sottoscrizione di un documento strategico unitario, destinato a individuare gli ambiti prioritari sui quali Messina e Reggio Calabria intendono sviluppare una collaborazione strutturata. Il testo costituirà la base per aprire un confronto con il Governo nazionale, finalizzato alla piena attuazione del quadro normativo di riferimento e all’individuazione degli strumenti necessari per rendere operativo il progetto. L’obiettivo dichiarato è affrontare con una visione comune questioni che interessano entrambe le sponde e che, per le loro caratteristiche, non possono essere considerate esclusivamente problemi interni a una singola amministrazione. Il riferimento riguarda le infrastrutture, i servizi di trasporto, l’accessibilità delle destinazioni, le relazioni economiche e le opportunità di crescita dell’intero territorio. Uno degli aspetti centrali sarà proprio la definizione degli strumenti di governance, delle possibili risorse e delle modalità operative attraverso le quali tradurre il documento in iniziative concrete. Si tratta di questioni che richiederanno ulteriori approfondimenti, anche in considerazione dell’appartenenza di Messina e Reggio Calabria a due Regioni differenti.

La firma di oggi non determinerà automaticamente la nascita di un nuovo ente territoriale, né l’attivazione immediata di tutti gli interventi annunciati. Consentirà invece alle due amministrazioni di formalizzare una posizione condivisa e di indicare al Governo nazionale il percorso che intendono sviluppare. Il contenuto definitivo del documento permetterà di comprendere con maggiore precisione le priorità e le richieste istituzionali avanzate.

L’aeroporto Tito Minniti, il progetto per collegare meglio Messina e Reggio Calabria

Tra i temi che hanno caratterizzato il confronto tra Basile e Cannizzaro occupa un posto centrale l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria, infrastruttura che le due amministrazioni intendono valorizzare in una prospettiva territoriale più ampia. L’obiettivo è considerare lo scalo come un servizio di riferimento non soltanto per il territorio calabrese, ma anche per Messina e per i cittadini siciliani che possono raggiungerlo attraverso i collegamenti marittimi. Uno degli interventi indicati dai due sindaci riguarda il ripristino del pontile a servizio dell’aeroporto, considerato un elemento importante per migliorare l’accessibilità dello scalo attraverso il mare. Accanto a questo progetto è stata evidenziata la necessità di rafforzare i collegamenti tra la stazione degli aliscafi di Reggio Calabria e l’aeroporto, così da rendere più funzionale il trasferimento dei passeggeri.

Le amministrazioni hanno inoltre illustrato l’ipotesi di un servizio di trasporto integrato con partenza da Messina, che consentirebbe di organizzare il collegamento verso l’aeroporto attraverso un sistema coordinato tra differenti mezzi di trasporto. Nel confronto del 9 ottobre è stata prospettata l’attivazione di un collegamento dal parcheggio Cavallotti, con almeno quattro corse giornaliere nella fase iniziale, e l’obiettivo di avviare il servizio nel mese di dicembre. Si tratta di proposte che dovranno essere accompagnate dai necessari passaggi tecnici e organizzativi. L’incontro di oggi rappresenterà anche l’occasione per consolidare l’indirizzo politico alla base di questi interventi, mentre le modalità concrete e i tempi di attuazione dovranno essere definiti attraverso gli atti successivi.

Mobilità e trasporti, la sfida di collegare davvero le due sponde

Il progetto dell’Area integrata dello Stretto nasce anche dalla consapevolezza che Messina e Reggio Calabria, pur appartenendo a due Regioni differenti, condividono un sistema di relazioni che si sviluppa quotidianamente attraverso il mare. I collegamenti marittimi costituiscono un elemento fondamentale di questo rapporto, ma l’organizzazione degli spostamenti non può essere limitata al solo attraversamento. Per chi deve raggiungere un aeroporto, una stazione ferroviaria, un luogo di lavoro o un servizio situato sull’altra sponda, il viaggio comprende spesso più tratte, differenti mezzi e sistemi di trasporto che richiedono un coordinamento. È proprio su questa dimensione che le due amministrazioni intendono intervenire, cercando di migliorare le connessioni e rendere più agevoli gli spostamenti.

Nel percorso illustrato a Palazzo Zanca è stata richiamata anche l’importanza del confronto tra i soggetti che operano nel settore del trasporto pubblico, compresi quelli impegnati nei collegamenti marittimi. L’obiettivo è individuare soluzioni capaci di favorire una maggiore integrazione dei servizi e una migliore organizzazione dei trasferimenti. La questione è particolarmente significativa perché riguarda uno degli aspetti attraverso i quali sarà possibile misurare, nel tempo, la concreta efficacia del progetto: la capacità di trasformare la vicinanza geografica tra le due città in collegamenti più funzionali per i cittadini.

Non solo trasporti: turismo, cultura, economia e servizi nell’Area integrata

La prospettiva promossa dalle due amministrazioni non si limita al miglioramento della mobilità. Il documento strategico annunciato dovrà infatti individuare le priorità dell’intero territorio, considerando anche le opportunità di collaborazione in ambito economico, turistico, culturale e nei servizi pubblici. Messina e Reggio Calabria condividono una posizione geografica particolare, al centro di un sistema di relazioni mediterranee nel quale i collegamenti marittimi e le infrastrutture portuali rivestono un ruolo essenziale. Allo stesso tempo, le due sponde presentano un patrimonio storico, culturale, paesaggistico e archeologico che potrebbe essere valorizzato attraverso iniziative coordinate.

L’idea di una programmazione condivisa punta proprio a sviluppare una visione territoriale che non consideri le due città come realtà isolate, ma come parti di un sistema strettamente collegato. Ciò non significa rinunciare alle rispettive identità e competenze amministrative, bensì individuare obiettivi comuni sui quali costruire forme di collaborazione. La giornata di oggi servirà a comprendere quali di questi ambiti saranno richiamati nel documento e quale impostazione le amministrazioni sceglieranno per sviluppare le successive fasi del progetto.

Un progetto con radici lontane: dalla Conferenza del 2016 all’accordo del 2019

L’Area integrata dello Stretto non è un’idea nata negli ultimi mesi. Il percorso attuale si inserisce in una storia istituzionale più articolata, caratterizzata da precedenti tentativi di coordinamento tra Calabria e Sicilia. Tra questi assume particolare importanza l’esperienza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, istituita nell’ambito della normativa regionale calabrese del 2015 e insediatasi il 6 maggio 2016. A presiedere quell’organismo fu l’allora consigliere regionale Mimmo Battaglia, che coordinò un percorso di confronto tra rappresentanti istituzionali delle due sponde. Tra i partecipanti alla seduta inaugurale figurava anche Francesco Cannizzaro, all’epoca consigliere regionale della Calabria.

Il lavoro della Conferenza portò all’elaborazione di documenti programmatici e indirizzi riguardanti i trasporti, le infrastrutture e le prospettive di sviluppo dell’Area dello Stretto. Battaglia ha inoltre ricordato, in un’intervista esclusiva a StrettoWeb, un ulteriore passaggio significativo: la sottoscrizione di un documento a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il 1° marzo 2019, alla presenza, tra gli altri, degli allora sindaci metropolitani Giuseppe Falcomatà e Cateno De Luca e del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.