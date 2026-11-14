Ponte sullo Stretto, Basile: “a Reggio in 5 minuti, agevolerà l’utilizzo dell’aeroporto”. E lancia il servizio navetta da dicembre | INTERVISTA

A margine dell’evento “Ponti: Infrastrutture, culture, comunità”, ospitato a Messina presso la Sala Cripta del Museo Regionale “Maria Accascina”, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di StrettoWeb, in merito al ponte per eccellenza a queste latitudini: il Ponte sullo Stretto. Abbiamo chiesto al sindaco quanto sarà importante l’infrastrutture nell’ottica del progetto dell’Area Integrata dello Stretto che si sta portando avanti insieme all’Amministrazione Cannizzaro.

Basile ha dichiarato: “il tema Ponte sullo Stretto lo abbiamo affrontato diverse volte e abbiamo sempre sostenuto che è un’infrastrutture che non serve solo da collegamento fra Messina e Reggio Calabria, ma ha un più ampio respiro. Al di là delle vicende e delle cronache recenti, dovesse andare avanti il progetto, il Ponte costituisce un elemento di unione che in un’Area Integrata dello Stretto, di cui il protocollo d’intesa recentemente sottoscritto con il collega Cannizzaro, deve essere volano di sviluppo, non solo di trasporto. Questo è un tema che va demandato alle fasi successive ed esecutorie delle quali aspettiamo gli esiti“.

In attesa dell’inizio dei cantieri e della realizzazione dell’intera opera, che avrà bisogno, comprensibilmente, di qualche anno, l’Amministrazione Basile ha promosso un servizio navetta rapido che da Messina farà andata e ritorno permettendo un più agevole collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria. Il servizio sarà attivo da dicembre: “dovesse andare in porto l’operazione Ponte sullo Stretto, che avrà bisogno di tempo e anni, sarà un elemento di grande favore perchè avere un collegamento che in 5 minuti ti porterà dall’altra parte dello Stretto agevolerà la fruizione dell’aeroporto. Serviranno anni, ma nel frattempo, abbiamo comunicato che da dicembre partirà un servizio navetta che da Messina porterà i nostri concittadini all’aeroporto dello Stretto, farà avanti e indietro garantendo un ulteriore servizio che mancava“, ha concluso Basile.