Il Ponte sullo Stretto di Messina genererà circa 146 miliardi di euro di PIL aggiuntivo considerando i sette anni e mezzo previsti per la costruzione e i primi trent’anni di gestione, sostenendo complessivamente circa 853mila occupati equivalenti a tempo pieno nell’arco del periodo analizzato. Sono questi alcuni dei principali risultati dello studio di impatto multidimensionale presentato oggi da TEHA Group (The European House – Ambrosetti), che ha applicato al progetto il proprio modello di valutazione sviluppato dal team Business & Policy Impact, specializzato nella misurazione delle ricadute economiche, sociali e territoriali degli investimenti e delle grandi opere strategiche. L’analisi prende in considerazione gli effetti diretti, indiretti, indotti e abilitati dalla realizzazione dell’infrastruttura, estendendo la valutazione ai collegamenti stradali e ferroviari e ai possibili benefici per il sistema produttivo, il turismo e la logistica. Le cifre rappresentano stime degli impatti potenziali elaborate nello studio, legate alla realizzazione e all’entrata in esercizio dell’opera, e non risultati economici o occupazionali già conseguiti.

Ponte sullo Stretto, De Molli: “Una straordinaria opportunità economica”

A illustrare i risultati della ricerca è stato Valerio De Molli, amministratore delegato di TEHA, che ha sottolineato il ruolo delle grandi infrastrutture nello sviluppo economico dei territori e del sistema Paese. “I risultati ottenuti dimostrano che la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta una straordinaria opportunità economica per stimolare la crescita delle regioni coinvolte, attraverso effetti moltiplicatori in diversi settori industriali. Le grandi infrastrutture producono infatti benefici ampi, multidimensionali e di lungo periodo, che si manifestano lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e coinvolgono una pluralità di dimensioni economiche, sociali, territoriali e ambientali. Gli impatti interessano direttamente i territori attraversati, ma si estendono anche al resto del Paese e, in alcuni ambiti, all’intero contesto europeo”. Il modello utilizzato da TEHA punta infatti a misurare non soltanto l’attività economica collegata direttamente al cantiere, ma anche le ricadute che potrebbero svilupparsi nel lungo periodo grazie alla maggiore accessibilità dei territori e all’integrazione delle infrastrutture di trasporto.

Oltre 37 miliardi di giro d’affari nella costruzione e 146 miliardi di PIL aggiuntivo

Secondo lo studio, a fronte di un investimento iniziale di 13,5 miliardi di euro, la fase di costruzione del Ponte genererebbe un giro d’affari complessivo superiore a 37 miliardi di euro, coinvolgendo una vasta gamma di settori economici oltre a quello edilizio e ingegneristico. Le ricadute interesserebbero infatti la manifattura, le attività professionali, il commercio, i servizi collegati, l’informatica e l’ospitalità. Ampliando l’orizzonte dell’analisi ai primi trent’anni di esercizio, TEHA stima un PIL aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi di euro. Di questi, circa 23 miliardi sarebbero generati durante i sette anni e mezzo di costruzione, con 6 miliardi attribuiti ai territori direttamente interessati e 17 miliardi al resto d’Italia. Altri 123,5 miliardi deriverebbero dai primi trent’anni di gestione, attraverso 2,4 miliardi collegati alla gestione e manutenzione dell’opera e 121 miliardi connessi ai benefici per il sistema produttivo, il turismo e la logistica. La distribuzione territoriale di questi ultimi effetti vedrebbe circa 60 miliardi destinati ai territori coinvolti e 63,5 miliardi al resto del Paese. Il rapporto tra le risorse impiegate per costruzione, gestione e manutenzione e gli impatti economici stimati viene quantificato da TEHA in un moltiplicatore di 8,8: per ogni euro speso, il modello prevede la generazione di 8,8 euro cumulati di PIL per il sistema nazionale.

Significative anche le stime occupazionali. Durante la costruzione e nei primi trent’anni di gestione, il progetto sosterrebbe complessivamente circa 853mila occupati espressi in Full Time Equivalent (FTE), una misura che rappresenta il volume cumulato di lavoro equivalente a tempo pieno lungo il periodo considerato e non il numero di posti permanenti disponibili contemporaneamente. Nella fase di realizzazione sono stimati circa 140mila FTE, di cui 110mila nei territori interessati e 30mila nel resto d’Italia. Nei trent’anni successivi, l’analisi prevede circa 711mila FTE, con 440mila riferiti ai territori coinvolti e 271mila al resto del Paese. Il valore complessivo indicato da TEHA evidenzia quindi l’entità degli effetti occupazionali cumulati che, secondo le proiezioni, potrebbero essere attivati dalla costruzione dell’infrastruttura e dalle trasformazioni economiche rese possibili dal suo utilizzo.

La metropolitana dello Stretto: 1,1 milioni di abitanti tra Reggio Calabria e Messina

Uno degli aspetti centrali dello studio riguarda l’integrazione urbana tra Reggio Calabria e Messina attraverso il progetto del Collegamento ferroviario metropolitano dello Stretto. L’infrastruttura è concepita per assicurare un collegamento stabile e continuo tra le due città, utilizzando la rete ferroviaria esistente e prevedendo la realizzazione complementare di tre nuove fermate metropolitane. Le due aree metropolitane rappresentano complessivamente un bacino di circa 1,1 milioni di abitanti, nel quale sono presenti due atenei statali, con 17 dipartimenti e circa 31mila studenti iscritti, cinque strutture ospedaliere complementari e un aeroporto in forte sviluppo. Secondo le previsioni, a completamento del progetto i passeggeri locali che attraverseranno annualmente lo Stretto aumenterebbero del 47,6%, passando dagli attuali 3,07 milioni a 4,53 milioni. La disponibilità del nuovo collegamento ferroviario contribuirebbe inoltre a modificare le modalità di spostamento tra le due sponde, favorendo il trasporto su ferro. La prospettiva delineata dalla ricerca è quella di un sistema urbano maggiormente integrato, con possibili vantaggi per gli spostamenti quotidiani legati al lavoro, allo studio, alla sanità e ai servizi.

Trasporto merci, costi ridotti del 38%: i benefici per le imprese di Calabria e Sicilia

Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia produrrebbe, secondo l’analisi di TEHA, una riduzione media del 38% dei costi di trasporto delle merci, con conseguenze positive sulla produttività e sulla competitività delle imprese. Lo studio stima che questi benefici potrebbero generare un incremento potenziale di PIL pari a 3,6 miliardi di euro a livello nazionale, il 45,3% dei quali a vantaggio diretto di Sicilia e Calabria. Sul fronte occupazionale, le ricadute associate alla maggiore efficienza logistica potrebbero sostenere 14.250 posti di lavoro, con il 45,2% degli impieghi concentrato nelle due regioni. Il documento affronta anche il tema dei costi dell’insularità siciliana, quantificando in circa 7,8 miliardi di euro all’anno la perdita economica stimata rispetto al potenziale PIL regionale, equivalente a una crescita inespressa del 7%. Sul piano occupazionale, viene inoltre indicata una perdita potenziale di 146mila posti di lavoro, corrispondente a un divario di 4,8 punti percentuali nel tasso di occupazione. In questo quadro, la realizzazione del Ponte viene considerata dallo studio uno degli strumenti attraverso cui migliorare l’accessibilità della Sicilia e ridurre gli svantaggi logistici che incidono sulle attività produttive.

Gioia Tauro e Augusta, la sfida ai grandi porti del Nord Europa

Un capitolo della ricerca è dedicato al ruolo strategico dei porti di Gioia Tauro e Augusta nel sistema commerciale del Mediterraneo e alle opportunità che potrebbero derivare da un collegamento più efficiente con la rete ferroviaria nazionale ed europea. Secondo i dati riportati nello studio, per raggiungere Monaco di Baviera partendo dal Canale di Suez sarebbero necessari circa 13 giorni attraverso Rotterdam o Anversa, contro i 5 giorni stimati passando dai porti di Augusta o Gioia Tauro. Nonostante questo potenziale vantaggio geografico, il traffico container evidenzia un divario significativo: nel 2024 Rotterdam e Anversa hanno movimentato complessivamente 27,3 milioni di TEU, mentre Augusta e Gioia Tauro si sono fermati a 3,9 milioni. L’analisi considera inoltre il mercato delle importazioni europee via mare, pari a circa 2.600 miliardi di euro, dei quali 678 miliardi provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia sud-orientale. Di questi ultimi, 336 miliardi raggiungono direttamente i porti del Nord Europa, senza transitare dagli scali italiani.

Secondo TEHA, un rafforzamento del sistema portuale Augusta-Gioia Tauro, accompagnato dall’integrazione con la rete ferroviaria nazionale, potrebbe consentire di intercettare fino al 5% dei traffici commerciali orientali oggi gestiti dagli scali del Nord Europa. Il Ponte viene individuato come un elemento necessario di questa integrazione infrastrutturale. L’eventuale raggiungimento di tale quota di mercato potrebbe attivare ogni anno 420 milioni di euro di maggiore attività economica per il Paese e le sue filiere, di cui 250 milioni in Sicilia e Calabria, generando 140 milioni di PIL aggiuntivo, dei quali 80 milioni nelle due regioni. Sul fronte del lavoro, l’impatto stimato sarebbe pari a 2.260 occupati equivalenti a tempo pieno all’anno, con 1.470 FTE concentrati nei territori calabresi e siciliani. Si tratta di uno scenario potenziale legato alla capacità degli scali di acquisire nuovi traffici e al completamento dei collegamenti necessari per rendere competitivo il trasporto delle merci verso il resto d’Europa.

Turismo, previsti 840mila visitatori in più all’anno tra Calabria e Sicilia

Tra le ricadute analizzate figura anche il settore turistico, per il quale lo studio prevede un incremento dei flussi grazie alla maggiore facilità di collegamento tra la Sicilia e il continente. Il Ponte potrebbe rappresentare un’attrazione turistica in sé, analogamente ad altre grandi infrastrutture internazionali come il Golden Gate Bridge di San Francisco e il viadotto di Millau, in Francia. Tuttavia, secondo TEHA, il beneficio principale deriverebbe dal miglioramento dell’accessibilità e dalla riduzione degli ostacoli agli spostamenti. Le previsioni di traffico indicano che l’entrata in esercizio dell’opera potrebbe determinare un aumento del 13% della mobilità passeggeri fra Sicilia e continente, equivalente in media a circa 840mila turisti aggiuntivi ogni anno. La maggiore presenza di visitatori genererebbe, secondo il modello, circa 630 milioni di euro di spesa turistica aggiuntiva annuale, 292 milioni di PIL e 6.300 occupati equivalenti a tempo pieno all’anno. Questi effetti sarebbero interamente territoriali, con benefici concentrati nella Sicilia orientale e in Calabria, coinvolgendo direttamente strutture ricettive, commercio e servizi collegati al turismo.

Alta velocità, tempi di viaggio ridotti fino al 59% tra Roma e Messina

Lo studio inquadra il Ponte all’interno del più ampio programma di potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie del Mezzogiorno. In Sicilia vengono richiamati investimenti programmati per circa 50 miliardi di euro, di cui 15 miliardi destinati alla rete stradale, con interventi sui principali collegamenti e sull’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, comprese le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania. In Calabria, tra le opere considerate figurano il completamento della SS106 Jonica, la realizzazione di nuove tratte e il completamento della Trasversale delle Serre. Sul versante ferroviario, vengono indicati come prioritari l’elettrificazione e il potenziamento delle linee esistenti, compresa la direttrice Sibari-Crotone-Catanzaro-Lamezia. Secondo la ricerca, il Ponte rappresenterebbe l’elemento di collegamento tra i due sistemi infrastrutturali, consentendo alla Sicilia di integrarsi nella rete ferroviaria nazionale ad Alta Velocità e Alta Capacità.

La combinazione tra i potenziamenti ferroviari programmati e la costruzione del Ponte potrebbe produrre una significativa riduzione dei tempi di percorrenza sulle principali tratte tra la capitale e la Sicilia. Le stime indicano una diminuzione del 34% sulla Roma-Palermo, del 55% sulla Roma-Catania e del 59% sulla Roma-Messina. Un altro ambito di sviluppo riguarda il trasporto ferroviario delle merci, oggi particolarmente limitato in Sicilia, dove rappresenta appena il 2,6% del totale, contro una media nazionale del 7,9%. Il potenziamento della capacità ferroviaria potrebbe consentire di movimentare fino a 1,6 milioni di tonnellate di merci, favorendo il trasferimento di una parte dei traffici dalla strada e dal trasporto marittimo breve alla ferrovia. Secondo le valutazioni riportate nello studio, questo riequilibrio modale e la conseguente riduzione di circa 526mila miglia nautiche di collegamenti marittimi brevi nell’area dello Stretto potrebbero determinare un abbattimento delle emissioni di circa 200mila tonnellate di CO2 all’anno.

Le opportunità per le università di Reggio Calabria e Messina

Un ulteriore ambito individuato dallo studio riguarda le possibili collaborazioni tra il sistema universitario e le attività di costruzione, gestione e manutenzione del Ponte. Secondo TEHA, la realizzazione dell’infrastruttura potrebbe favorire nuove sinergie con gli atenei della Calabria e della Sicilia, offrendo opportunità di ricerca, formazione pratica, sviluppo tecnologico e valorizzazione delle competenze professionali. Le università potrebbero partecipare a progetti di apprendimento e innovazione, mentre il sistema delle imprese coinvolte nell’opera potrebbe beneficiare dell’accesso a capitale umano qualificato e supporto accademico. Come riferimento internazionale, lo studio richiama il rapporto sviluppatosi tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Berkeley e il Golden Gate Bridge di San Francisco. Secondo la ricostruzione proposta, la realizzazione dell’infrastruttura avrebbe contribuito alla crescita del College of Engineering, favorendo l’espansione dei corsi, l’aumento del numero di docenti e studenti e il rafforzamento della reputazione accademica dell’ateneo. Un esempio utilizzato per evidenziare il potenziale rapporto tra grandi opere, ricerca e crescita delle competenze nei territori interessati.

Nel complesso, lo studio di TEHA Group delinea uno scenario nel quale il Ponte sullo Stretto potrebbe incidere su numerosi aspetti dell’economia nazionale e, in particolare, sul futuro di Calabria e Sicilia. Dalla mobilità quotidiana tra Reggio Calabria e Messina alla competitività delle imprese, dai collegamenti ferroviari alla valorizzazione dei porti e del turismo, l’analisi individua una serie di benefici potenziali che si estenderebbero ben oltre la fase di costruzione. Le proiezioni economiche e occupazionali presentate dipendono tuttavia dalla realizzazione dell’infrastruttura, dal completamento delle opere complementari e dall’effettiva concretizzazione degli scenari di traffico e sviluppo ipotizzati. La ricerca offre così una valutazione quantitativa delle opportunità associate al progetto, destinata ad alimentare il confronto sul ruolo del collegamento stabile nello sviluppo del Mezzogiorno e del sistema dei trasporti italiano.