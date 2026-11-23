“Sono contento che l’idea del Ponte sullo Stretto sia entrata nell’immaginario collettivo degli italiani. E per questo ringrazio Giorgia Meloni, il Governo, ma anche l’amico Roberto Occhiuto. La Calabria ha dato una grande mano sul profilo del sostegno. Stiamo vivendo un momento in cui il Sud cresce e sta crescendo più del Nord. Il Ponte sullo Stretto cambierà la vita degli italiani, i numeri parlano da sé. Quando sono stato eletto, ho ricevuto la lettera del Ministro dei trasporti uscente, che mi diceva che il Ponte non si sarebbe potuto realizzare perché impediva il passaggio di alcune navi. Non era vero e questa è la dimostrazione che il No era politico”. Così il Governatore della Sicilia Renato Schifani in un intervento da remoto nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) per presentare uno studio dedicato ai potenziali benefici economici, infrastrutturali e strategici del Ponte sullo Stretto.