“Parlare di quest’opera senza citarlo era impossibile, aveva messo al servizio del Ponte le sue competenze. Lo avevo incontrato di recente, l’ho trovato sorridente e gentile, con quella cortesia antica, segno delle persone per bene, ed è così che voglio ricordarlo. Mi stringo al cordoglio della famiglia. Rispetto e onore per una persona per bene”. Così, ricordando il compianto Gianni De Gennaro, Renato Brunetta, presidente del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), apre i lavori dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) per presentare uno studio dedicato ai potenziali benefici economici, infrastrutturali e strategici del Ponte sullo Stretto.