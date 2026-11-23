“E’ nello spirito dell’uomo unire ciò che la natura ha separato. Chi ama questo paese, non può che costruire ponti, materiali e non. Il Ponte sullo Stretto, molto semplicemente, cambia le regole del gioco. Venezia insegna, nel tempo. Oggi vediamo com’è andata, per il Mose, e nessuno allora avrebbe mai scommesso che quell’opera sarebbe entrata in funzione, eppure oggi si stimano i danni evitati grazie a questa opera. Venezia è rinata e ha conquistato 100 anni di futuro. Con il Ponte, Messina e Reggio Calabria diventeranno un’unica area urbana di quasi 400 mila abitanti, l’ottava d’Italia per popolazione. Un sistema urbano che oggi non esiste. E la Sicilia entrerà finalmente nella rete nazionale e smetterà di fermarsi. Il Ponte va fatto, nessuna opzione zero, tutti ne dovremmo essere orgogliosi. E’ una prova dell’eccellenza e della ingegneria italiana”.

Così Renato Brunetta, presidente del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), apre i lavori dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) per presentare uno studio dedicato ai potenziali benefici economici, infrastrutturali e strategici del Ponte sullo Stretto.