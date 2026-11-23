“Il Ponte sullo Stretto sarebbe un grande esempio dell’eccellenza, dell’ingegneria e dell’architettura italiana e racconta un esempio di un paese che vuole tornare ad essere ambizioso. Per questo dovremmo esserne tutti orgogliosi a prescindere dalla nostra area politica. Catalizzerebbe gli occhi di tutto il mondo sui nostri territori, dimostrando che l’Italia è capace di vincere sfide ambiziose. Io grazie a quest’opera ho potuto ottenere finanziamenti per altre opere, come la SS 106 ad esempio. E su questo il PNRR non c’entra, sono finanziamenti che ho potuto richiedere solo grazie al Ponte”. Così il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto in un intervento nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) per presentare uno studio dedicato ai potenziali benefici economici, infrastrutturali e strategici del Ponte sullo Stretto

“Io sono convinto che nei prossimi anni i paesi che cresceranno di più sono quelli si affacciano dall’altra parte del Mediterraneo, questo per spiegare quanto sia importante questa area geografica. La Sicilia e la Calabria possono essere un hub dell’Europa importante in tal senso e l’investimento del Ponte si inserisce anche in questa visione di futuro. Dobbiamo capire se, come paese, vogliamo subire quello che accadrà o se, una volta tanto, abbiamo la possibilità di tornare a essere un paese ambizioso e coraggioso, che impara non a subire ma a governare i processi”.