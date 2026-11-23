“Di cosa sarei preoccupato? Domanda difficile: io sono un tecnico, non un politico; si dice sempre che le opere non abbiano colore politico, eppure… Io che sono un ingenuo penso che quando si decide di realizzare un’opera si deve trovare il modo per farla il più presto possibile”. Sono le parole dell’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.

“A che punto siamo? Da qualche settimana siamo in istruttoria verso il CIPESS, all’ultimo step della procedura pensata dal Governo per superare ostacoli e rilievi frapposti dalla Corte dei Conti un anno fa. Dopo la decisione del CIPESS dei prossimi giorni, delle prossime settimane, ci attendiamo l’ok della Corte dei Conti. Pensiamo che a gennaio-febbraio possiamo passare alla fase realizzativa” ha aggiunto.

“Lo Studio conferma che il Ponte è un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, per l’Italia e per il sistema europeo dei trasporti, in grado di rafforzare l’integrazione territoriale, migliorare la competitività del Paese e completare un nodo fondamentale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T. La fase realizzativa determina importanti effetti in termini di investimenti, occupazione e attivazione delle filiere produttive. Con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura il collegamento ferroviario assicurato dal ponte consentirà un riequilibrio modale in favore del trasporto su ferro con un arricchimento dell’offerta e conseguenti positivi riflessi sui costi di mobilità per l’utente finale. Sono previsti benefici significativi e strutturali, anche in termini di integrazione urbana tra Messina e Reggio Calabria, maggiore competitività del sistema produttivo locale grazie alla riduzione dei costi logistici, sviluppo del sistema turistico e valorizzazione del potenziale strategico del sistema portuale del Mezzogiorno all’interno delle principali rotte commerciali del Mediterraneo” ha detto Ciucci commentando lo studio.