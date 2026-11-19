C’è un film del 1999 in cui un bambino, con gli occhi sbarrati, confessa a Bruce Willis il suo segreto: “Vedo la gente morta”. Ecco, il Campo Largo ha sviluppato un Sesto Senso tutto suo: vede fascisti ovunque. Nei banchi della maggioranza, nei ministeri, nei manuali di storia, probabilmente anche nella fila alle Poste. L’unico posto in cui non riesce proprio a vederli è dove i regimi esistono davvero: a Teheran, a Mosca, all’Avana, nella galassia dell’islam politico. Lì, improvvisamente, la vista si annebbia.

L’urlo di Cuperlo alla Camera: “state zitti fascisti”

L’ultima puntata va in onda martedì 17 novembre a Montecitorio, durante l’esame degli ordini del giorno sul ddl Antisemitismo. A innescare la miccia è Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che definisce Giovanni Gentile il più grande ministro e parla di partigiani che avrebbero ucciso “vigliaccamente” degli italiani. Parole che, a prescindere da come la si pensi, hanno fatto discutere. Il dem Gianni Cuperlo si rivolge al vicepresidente di turno Giorgio Mulè: “abbiamo ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano”. Poi, tra le proteste dei banchi di FdI e Futuro Nazionale, alza la voce e ripete più volte: “state zitti fascisti”. Mulè lo richiama: “non può definire i colleghi fascisti”.

Fin qui, niente di nuovo sotto il sole: il fascismo come clava retorica, da brandire ogni volta che il dibattito si scalda. Il problema è quello che è successo subito dopo.

Il plot twist: i “fascisti” votano come Cuperlo

Perché la legge contro l’antisemitismo, quella che adotta la definizione operativa dell’IHRA (l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto), passa con 147 sì, 93 no e 5 astenuti. E chi vota contro? Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, cioè lo zoccolo duro del Campo Largo, mentre i cinque riformisti dem si astengono e Italia Viva e Azione votano con la maggioranza. E chi altro vota no? Proprio loro: i vannacciani di Futuro Nazionale.

Rileggetela bene, perché è un capolavoro di eterogenesi dei fini: il Pd urla “fascisti” ai deputati di Futuro Nazionale e, un attimo dopo, schiaccia lo stesso bottone. Quelli che sfornano patenti di moralità sociale e politica, sono in realtà campioni di incoerenza.

Sulla legge che dovrebbe proteggere gli ebrei italiani, a 88 anni dalle leggi razziali, i “partigiani” di Montecitorio e i presunti “fascisti” si ritrovano dalla stessa parte. Altro che barricate: una spaccatura che ha aperto una vera e propria “guerra civile” dentro il Pd.

Meloni, il New York Times e l’antifascismo come patente

Qualche mese fa, nella lunga intervista concessa a Roger Cohen del New York Times, Giorgia Meloni ha spiegato ancora una volta perché non ama definirsi “antifascista”, riprendendo un concetto già scritto nella sua autobiografia: “conosco il nome e la storia di tutti i giovani sacrificati sull’altare dell’antifascismo”. Il riferimento è agli anni di piombo, a ragazzi come Sergio Ramelli, massacrato a colpi di chiave inglese a Milano nel 1975, o ai giovani di Acca Larentia. Quella stagione di sangue ebbe vittime su entrambi i fronti, e nessuno ne nega il dolore. Ma il punto sollevato dal premier è un altro.

Quando la parola “antifascismo” smette di indicare un valore storico, quello della Liberazione su cui si fonda la Costituzione, e diventa una patente da rilasciare o ritirare all’avversario politico, succede qualcosa di pericoloso: chi viene etichettato come “fascista” smette di essere un interlocutore e diventa un nemico da disumanizzare. Negli anni Settanta quella logica ha armato le mani di chi uccideva per le idee.

E il meccanismo si è visto all’opera anche dopo il 7 ottobre 2023: se il sionismo è fascismo, e ogni ebreo viene trattato come un sionista per definizione, allora le vittime del pogrom di Hamas diventano automaticamente “fascisti”. E c’è chi, a quel punto, ha avuto il coraggio di chiamare tutto questo “resistenza”. È il cortocircuito definitivo: l’antifascismo usato per giustificare l’antisemitismo.

Montanari e il “bar di Guerre Stellari”

Nello stesso weekend, sul Nove, ad Accordi e Disaccordi, il talk di Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi, il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari ha spiegato il suo voto alle Politiche 2027 in chiave “referendaria”: “io ho la certezza che voterò, e che voterò il Campo largo”. Il motivo? Il governo Meloni: “questi vanno mandati a casa perché sono pericolosi davvero”.

Commentando la richiesta del ministro Valditara di ritirare un manuale di storia che definisce il partito di governo erede del fascismo, Montanari ha regalato anche la perla della settimana: “il ministro si risente perché gli danno del fascista e pretende che ritirino il libro, cioè fa una cosa fascista. Questo governo sembra il bar di Guerre Stellari”.

Ora, chi ha visto Star Wars ricorda bene la cantina di Mos Eisley: un covo di contrabbandieri, cacciatori di taglie e loschi figuri provenienti da ogni angolo della galassia. Se qualcuno cerca davvero un tavolo così, però, farebbe meglio a guardare dall’altra parte dell’emiciclo. Perché tra Strasburgo, l’Avana e le sale di Montecitorio, i frequentatori più improbabili li ha accolti proprio il Campo Largo.

Strasburgo e i Fratelli Musulmani: il no compatto di Pd, M5S e AVS

L’8 ottobre 2026, nella plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato con 381 voti favorevoli, 167 contrari e 15 astensioni una risoluzione sulla necessità di una strategia Ue contro l’entrismo islamista e l’influenza della rete dei Fratelli Musulmani. Il testo, non vincolante, chiede al Consiglio “di valutare se enti o individui collegati ai Fratelli Musulmani debbano essere inseriti nell’elenco delle organizzazioni terroristiche”, propone controlli più stringenti sui fondi europei all’islam politico e sostiene le misure nazionali contro burqa e niqab.

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Futuro Nazionale hanno votato a favore. Contrarie, invece, le intere delegazioni di Pd, Movimento 5 Stelle e AVS, Ilaria Salis compresa. I gruppi di Socialisti, Verdi e Sinistra avevano annunciato già prima del voto che non avrebbero sostenuto il testo, ritenendo che una parte presentasse tratti di “islamofobia”.

Parliamo di un movimento nato in Egitto nel 1928, dalla cui costola palestinese è nata Hamas. Un’organizzazione che, secondo Mosab Hassan Yousuf, figlio di uno dei fondatori di Hamas, condivide con gli islamisti l’obiettivo del califfato e considera la sinistra occidentale “utili idioti” da sfruttare per infiltrarsi. Chi passa le giornate a cercare il fascismo in ogni dichiarazione di un ministro, davanti all’islam politico preferisce gridare all’islamofobia. Double standard? No, proprio double face.

Ilaria Salis e l’inferno cubano… a modo suo

A proposito di Salis. Lo scorso aprile l’eurodeputato di AVS, la stessa che festeggiava l’immunità salvata per un voto come una “vittoria dell’antifascismo”, è tornata da una missione di solidarietà a Cuba e ne ha raccontato i dettagli alla Camera del Lavoro di Monza. Un “ritorno dall’inferno”, è stato definito. L’inferno, però, non era il regime castrista che governa l’isola da oltre sessant’anni, con un partito unico e i dissidenti in carcere: era quello di un popolo schiacciato dall’embargo americano e dalla crisi energetica.

Salis ha poi criticato la linea europea e i rapporti con gli Stati Uniti, parlando di “sudditanza” e della necessità “di maggiore equilibrio nelle relazioni internazionali”. Sudditanza verso Washington, dunque. Verso l’Avana, invece, solo comprensione. Il partito unico evidentemente fa meno paura di un ministro dell’Istruzione che chiede di correggere un manuale.

Stefania Ascari e la Camera dalle porte girevoli

Poi c’è Stefania Ascari, deputato del Movimento 5 Stelle. Nel giugno 2024 partecipava a Milano, al Centro Culturale Islamico di via Padova, a un convegno sulla Palestina accanto ad Alessandro Di Battista e a Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Mohammad Hannoun. Hijazi è indagato nella maxi inchiesta Domino sul terrorismo palestinese in Italia; Hannoun è oggi in carcere con l’accusa di rappresentare Hamas nel nostro Paese. Indagini ancora in corso, per tutti vale la presunzione di innocenza. Ma secondo le ricostruzioni giornalistiche, proprio i parlamentari pentastellati, Ascari in primis, li avevano ospitati alla Camera dei Deputati.

Non basta. A marzo, in una sala di Montecitorio, i 5 Stelle hanno ospitato un evento tra i cui relatori figurava Brahim Baya, l’imam torinese finito nella bufera per gli elogi ai missili iraniani e il sostegno alla “resistenza” iraniana, libanese e palestinese. E a inizio novembre Ascari ha organizzato alla Camera una conferenza con il figlio del medico palestinese Abu Safiya, detenuto in Israele con l’accusa di terrorismo, tanto che Fratelli d’Italia ha chiesto al presidente Fontana di valutare sanzioni disciplinari.

Tutto questo mentre Hamas, che governa Gaza con il pugno di ferro dal 2007 e senza mai più tornare alle urne, resta il più perfetto esempio di regime che si possa immaginare. Il Parlamento della Repubblica antifascista come salotto per chi strizza l’occhio agli ayatollah.

Conte, Putin e la pace “a oltranza”

E arriviamo a Giuseppe Conte. Proprio oggi il tavolo del centrosinistra sulla politica estera apre per la prima volta il dossier Ucraina, e il leader del M5S ha fissato la linea: nessun sostegno militare a Kiev, né diretto né indiretto. A ottobre, in Aula, era stato chiarissimo: “è giusto sanzionare Putin che è l’aggressore, ma l’Europa non è nata per scommettere su vittorie militari contro una superpotenza militare: invece di inviare armi a oltranza dovremmo mandare negoziatori”.

Sul gas, poi, la posizione è da equilibrista: “non dobbiamo acquistare gas russo finché non ci sarà un trattato di pace”, ha detto a marzo. Finché, appunto. E intanto in Europa il Movimento ha votato contro il regolamento per lo stop al gas russo, bollato dagli uomini di Conte come una decisione “suicida”. Tradotto: prima si lascia l’Ucraina senza armi, poi si firma la pace che conviene a Mosca, infine si riapre il rubinetto. Una pace che somiglia molto a una resa a rate.

Al lupo, al lupo!

Mettiamo in fila i pezzi. Mentre l’Europa è sotto la pressione dell’islamismo radicale, della guerra di Putin e dei missili di Teheran, il Campo Largo vota contro la legge sull’antisemitismo, vota contro la risoluzione sui Fratelli Musulmani, manda il suo eurodeputato simbolo a lamentarsi dell’embargo senza disturbare il regime cubano, apre le porte della Camera a personaggi che elogiano i missili iraniani e propone di disarmare Kiev. E nel frattempo, in Aula, urla “fascisti” agli avversari. Ci viene da pensare che Cuperlo sia stato frainteso: forse quel “state zitti fascisti” lo voleva indirizzare alla sua stessa coalizione!

Sarebbe stato sicuramente più credibile. Anche perchè, a forza di gridare “al lupo, al lupo” per ogni intervista, ogni manuale, ogni intitolazione di strada della destra, nessuno ti crede più quando il lupo arriva davvero. E il lupo, quello vero, oggi non indossa la camicia nera: ha la barba degli ayatollah, il colbacco del Cremlino, la tuta mimetica di Hamas.

Il Sesto Senso finiva con il più celebre dei plot twist: Bruce Willis era morto e non se n’era accorto. Quello della sinistra italiana rischia di essere simile: a forza di vedere fascisti ovunque, si è fascistizzata senza accorgersene.