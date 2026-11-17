La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge contro l’antisemitismo, con 147 voti favorevoli, 93 contrari e cinque astenuti. Il provvedimento, già approvato dal Senato lo scorso marzo, introduce nell’ordinamento italiano la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), al centro di un acceso confronto politico sulla libertà di espressione e sulla possibilità di criticare le politiche del governo israeliano.

Il voto ha evidenziato divisioni anche all’interno dell’opposizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono espressi contro il provvedimento, mentre Italia Viva e Azione hanno votato a favore. Cinque deputati dell’area riformista del PD, Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè, hanno invece scelto l’astensione. Tutti gli emendamenti presentati durante l’esame parlamentare sono stati respinti.

Legge contro l’antisemitismo: cosa prevede il testo approvato

La nuova legge sull’antisemitismo è composta da cinque articoli. Il primo stabilisce che la Repubblica “ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali”.

Il testo adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’IHRA nel 2016, insieme ai relativi indicatori. Gli articoli successivi prevedono un Coordinatore della strategia nazionale contro l’antisemitismo e una serie di iniziative per contrastare l’odio antisemita, attraverso attività educative, percorsi di formazione e interventi di prevenzione.

Proprio il riferimento alla definizione dell’IHRA e ai suoi esempi applicativi ha rappresentato il principale motivo di scontro tra maggioranza e opposizione. Secondo i critici, alcune formulazioni potrebbero determinare una sovrapposizione tra antisemitismo e critica politica nei confronti di Israele.

Bonelli e Boldrini contro la legge: le accuse alla maggioranza

Particolarmente dura la posizione del cofondatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che ha definito il provvedimento una “legge bavaglio per coprire i crimini del governo Netanyahu e la pulizia etnica dei palestinesi. Il governo Meloni sceglie di non disturbare chi occupa illegalmente terre palestinesi e intanto vuole imbavagliare chi lo denunci. È una vergogna”.

Critiche anche dalla deputata del Partito Democratico Laura Boldrini, secondo cui “La maggioranza non vuole davvero combattere l’antisemitismo: vuole censurare la critica al governo israeliano che si sta macchiando di genocidio”.

L’ex presidente della Camera ha contestato inoltre il mancato accoglimento delle proposte di modifica avanzate dall’opposizione: “se avesse voluto davvero combattere l’antisemitismo, avrebbe approvato i nostri emendamenti che sostituiscono la dichiarazione dell’Ihra, che è controversa, con quella di Gerusalemme”.

Definizione IHRA e Dichiarazione di Gerusalemme: il nodo della libertà di espressione

Durante il dibattito parlamentare, le opposizioni hanno chiesto di modificare la definizione adottata dal provvedimento, proponendo come alternative la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo del 2021 e i riferimenti contenuti nella raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2022.

In particolare, la Dichiarazione di Gerusalemme distingue esplicitamente l’odio antiebraico dal dissenso politico nei confronti dello Stato di Israele, precisando che criticare il governo israeliano o opporsi al sionismo come ideologia non costituisce automaticamente antisemitismo.

Di diverso avviso i sostenitori del provvedimento. Osservatorio Israele ha replicato alle contestazioni sostenendo che il ddl “non limita la libertà di critica nei confronti del governo israeliano, ma distingue il legittimo dissenso politico dall’antisemitismo”.

Scontro alla Camera anche sui monumenti dedicati a figure del fascismo

Il confronto nell’Aula di Montecitorio ha assunto toni particolarmente accesi anche durante la discussione di un emendamento che proponeva di vietare l’intitolazione di strade e monumenti a personalità che avevano sostenuto l’antisemitismo.

La bocciatura della proposta ha alimentato un duro scontro politico, con scambi di accuse e insulti legati alla presenza, in diverse città italiane, di vie e monumenti dedicati a personalità dell’epoca fascista.

Con il via libera definitivo della Camera, si conclude dunque l’iter parlamentare di una legge che punta a rafforzare gli strumenti di contrasto all’antisemitismo, ma che lascia aperto un profondo confronto politico sul rapporto tra tutela delle comunità ebraiche, libertà di espressione e critica alle politiche dello Stato di Israele.

Fiano: “da sinistra scelta gravissima”

“Oggi gran parte del centrosinistra ha votato contro la legge per il contrasto all’antisemitismo. Una legge che non introduce nessun reato, nessuna sanzione. Che non limita la libertà di espressione. Che serve a combattere un odio che torna a colpire gli ebrei, anche in Italia“, lo dichiara Emanuele Fiano, Presidente di Sinistra per Israele Due popoli due Stati. “È una scelta gravissima, basata su interpretazioni false del testo, che contraddice – prosegue Fiano – uno dei principi fondamentali della sinistra: la difesa dei diritti di tutti. Come abbiamo sempre fatto“.

“Ringrazio chi ha votato a favore. Noi continueremo sempre la battaglia contro l’antisemitismo, nel nome della storia e dei valori della sinistra democratica, che oggi – conclude Fiano – ha tradito la sua identità“.