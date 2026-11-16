Come siamo finiti, in Europa, a credere alla propaganda dei terroristi? Se lo chiede anche Mosab Hassan Yousuf, figlio di uno dei fondatori di Hamas, che terrorista lo è stato davvero. Non “combattente”. Corregge personalmente l’inviata di “Quarta Repubblica” che lo intervista in esclusiva nel servizio andato in onda questa notte. Il termine che usa è “terrorista”. Lui che Hamas lo ha tradito in giovane età, collaborando con lo Shin Bet, nome in codice “Principe Verde”: principe perchè figlio di un ricco sceicco (Hasan Yousuf), verde come la bandana dei tagliagole che, tristemente, vediamo anche in testa a qualche giovane ProPal spaccavetrine nelle piazze europee.

Il racconto di Mosab Hassan Yousuf, che oggi vive negli USA in regime di segretezza, è agghiacciante. “Hamas è un’organizzazione che ha colpito i civili in modo indiscriminato per fini politici ed economici. È la definizione stessa di terrorismo. È un ambiente fanatico, estremo: nessuna tolleranza per qualsiasi opinione che contraddica gli insegnamenti islamici e ha tanti grandi obiettivi, dalla distruzione di Israele alla conquista di Roma. Che ci crediate o no, non è un’invenzione. Negli incontri di Hamas, nella moschea, nella preghiera del venerdì, Roma veniva citata spesso come obiettivo finale; quindi, siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma“.

“Davvero – sottolinea – e io facevo parte di tutto questo. Essere a Roma in questo momento mi ha riportato alla mente alcuni ricordi di quel condizionamento dei primi anni della mia vita. Ma non è solo un obiettivo di Hamas, è la profezia del profeta Maometto. Roma deve prima cadere nelle mani dei musulmani perché arrivi il giorno del giudizio.

Il loro obiettivo è il califfato islamico. Credono che la terra appartenga a loro. Si considerano la spada di Dio sulla terra. Come le dicevo prima, Roma appartiene ai musulmani, è una profezia di Maometto e deve realizzarsi perché Maometto prevedeva che un giorno i guerrieri musulmani sarebbero entrati a Roma e l’avrebbero conquistata. È un “Hadith”, in altre parole, è un obbligo religioso. Devono conquistare Roma, è un obiettivo. E se pensi che l’obiettivo di Hamas sia solo distruggere Israele, sei molto, molto ingenuo. L’obiettivo di Hamas, dei fratelli musulmani, degli islamisti, dei jihadisti, è controllare il mondo e costruire un califfato islamico. Ci provano da quasi quattordici secoli. Durante gli attacchi del 7 ottobre, mentre colpivano civili innocenti, dicevano Allah Akbar, non dicevano Palestina libera. Allah Akbar non significa ‘Dio è grande’, ma ‘Allah è più grande’. Di chi? Di Gesù, di tutti gli dei messi insieme. Non credono nella tolleranza, vogliono un unico califfato, un unico stato islamico globale, molto simile allideologia nazista“.

La visione degli islamisiti della sinistra: “utili idioti”

Quando gli viene chiesto perchè la sinistra italiana marci insieme agli islamici, l’ex terrorista di Hamas risponde: “la situazione è molto più seria di quanto si pensi. Nel momento in cui accendi la violenza, non sai come finirà. Si passa da una protesta per una certa causa, a sentirsi oppressi e vittime dell’oppressione, fino a una cultura del rancore e del vittimismo. Quando abbastanza persone arrivano a questo punto, guardi l’economia e non c’è più economia; guardi l’istruzione e non c’è più istruzione; guardi la vita politica e tutto comincia a crollare.

Per questo, molti di quelli che vedono cosa succede a Milano non dovrebbero sottovalutarlo. Sì, Italia è un paese molto forte e non crollerà dall’oggi a domani, ma è come il lavoro delle termiti: comincia piano, poi si diffonde e alla fine, se colpiscono i pilastri o le fondamenta della struttura, l’edificio prima o poi crolla, l’edificio diventerà corrotto. Quindi non è solo un campanello d’allarme, è un vero avvertimento. E perché dico avvertimento? Perché riconosco lo schema. È un fatto scientifico.

La combinazione della cosiddetta sinistra, i liberi socialisti, i liberal, progressisti, quelli che pensano fuori da questi schemi, semplicemente persone disposte a correre i rischi di cui poi gli altri devono pagare il conto al posto loro, è un fenomeno ben noto. Negli Stati Uniti, e parlo anche da americano, hanno fatto moltissimi danni. Per natura gli islamisti opprimerebbero e ridurrebbero in schiavitù la sinistra,

ma per qualche ragione trovano un nemico comune e si uniscono, vogliono forzare le cose, ed è un gioco umano molto pericoloso, perché alla fine, come è successo nei territori palestinesi, che conosco molto bene, e come sta succedendo adesso negli Stati Uniti, creano un vuoto di potere.

Soprattutto quando arrivano in paesi con un’economia forte e solida. E vogliono cambiare lo status quo. Ma non pensate che alla fine il conto lo paghino loro. Alla fine sarà l’italiano medio, chi lavora sodo, chi guadagna, studia e si impegna a pagare il conto di questa richiesta di un’utopia, che in realtà è già qui.

Gli islamisti di solito vedono la sinistra come un insieme di utili idioti, democratici che vogliono semplicemente aprire la porta a ogni tipo di minoranza e trattano gli islamisti come un’altra minoranza. Gli islamisti, per esempio, non possono entrare in un partito conservatore di destra e infiltrarlo, perché quelle persone sono conservatrici per natura. Non è facile abbattere quei muri, con la sinistra invece è molto più facile. Anche se gli islamisti possono avere molte più cose in comune con la destra che con la sinistra, scelgono di allearsi con la sinistra per infiltrarsi nella società e alla fine questa minoranza islamista, quando diventerà maggioranza, schiaccerà ogni minoranza in qualunque sistema riesca a dominare“.

Gli attentati sventati

Il “Principe Verde” è riuscito a infiltrarsi per 10 anni dentro Hamas, accolto come un eroe dopo l’arresto da parte degli israeliani, fornendo a Tel Aviv informazioni preziose che hanno permesso di sventare attentati terroristici. “Non si tratta di fare la spia, si tratta di dare informazioni su attentatori suicidi che stavano per colpire i civili in modo indiscriminato. – ha raccontato – Negli attentati suicidi e morta gente di ogni tipo, colpivano ospedali, colpivano le università ebraiche per esempio. Cosa avrei dovuto fare? Mettere la testa sotto la sabbia e far finta di non vedere. Le informazioni che sono riuscito a dare alle autorità hanno sventato decine di attentati suicidi. Era una responsabilità morale enorme e pesantissima. Perché andavo contro tutto ciò in cui avevo creduto da bambino, andavo contro gli interessi della tribù, della mia famiglia. Una delusione enorme, se mi avessero scoperto, anzi, se mi avessero scoperto, mi avrebbero ucciso”.

La conversione al cristianesimo: “l’Islam moderato non esiste”

Successivamente, si è anche convertito al cristianesimo. “La consapevolezza di Cristo è in sostanza la via dell’amore, non la via della legge e del giudizio. Uno degli insegnamenti più importanti di Cristo era, prima di tutto, non giudicare. Perché ha detto non giudicare? Perché tu non vedi, non capisci tutte le situazioni e il giudizio appartiene solo al Signore. Poi ha detto: ama il tuo nemico

fai pace con il tuo nemico. E io ho preso quel principio e l’ho messo in pratica, in realtà è stato uno dei motivi per cui ho superato la barriera culturale.

L’Islam moderato non esiste, purtroppo. Il cristianesimo, per esempio, lo considero una fede, una religione, senza dubbio. Ma l’Islam non è una religione, non è una fede. Lo dico da persona che ha praticato l’Islam per moltissimi anni. Ha studiato la Sharia, ha studiato il Corano ed è cresciuta in Hamas, in Fratelli Musulmani. L’Islam è un sistema totalitario, non separa lo Stato dalla moschea. Gesù, per esempio, ha detto date a Cesare quel che è di Cesare. Maometto vuole conquistare Roma. Ispirazioni completamente diverse”.

Il vittimismo della Palestina

Mosab Hassan Yousuf chiude con un messaggio molto forte sulla Palestina e sulla concezione che un ex membro di Hamas ha del suo stesso popolo, di quei palestinesi che Hamas dice di difendere. “Palestina e palestinesi non indicano un Paese, indicano una mentalità, e questa mentalità è il vittimismo. Quando la narrazione vittimista si infiltra in una società, non importa quanto sia avanzata. Prendi gli Stati Uniti. L’America è nota per la libertà, la resilienza, la forza, il just do it, fallo e basta. Oggi invece piangono tutti. Tutti sono vittime. Tutti si identificano con la narrazione della vittima. Perché? Perché essere vittima dà diritto a qualcosa. E una vittima chiama cosa? Un salvatore. Quando metti insieme il complesso del salvatore e il complesso della vittima, ottieni una forza molto, molto distruttiva, capace di bruciare qualsiasi società. Quindi sì, nessuna società è immune dal vittimismo. Il vittimismo è una malattia.

Sì, ci sono persone che hanno subito traumi, ma a tutti è richiesto di prendersi le proprie responsabilità, di risorgere dalle ceneri, di combattere una buona battaglia e guarire. Questa è la vera battaglia, il vero percorso. E se invece ti arrendi alle ideologie che dicono sono invaso, vieni a liberarmi, sono ferito. Allora diventa un movimento. Tutti sono vittime. E chi li salverà? Nessuno. Se non il diavolo”.