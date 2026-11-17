Il Ddl Antisemitismo è legge. La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astenuti, chiudendo un percorso parlamentare iniziato con il primo sì del Senato lo scorso 4 marzo. È una buona notizia, anzi una notizia necessaria. Ma diciamolo subito, senza girarci intorno: oggi è anche un giorno triste. Perché ci sono leggi che si festeggiano a cuor leggero e leggi che si approvano con l’amaro in bocca, sapendo che in un Paese davvero civile non sarebbero mai dovute servire.

88 anni dopo le leggi razziali, abbiamo imparato nulla

Facciamo due conti, perché i numeri a volte fanno più male delle parole. Le leggi razziali sono del 1938. Siamo nel 2026. Sono passati 88 anni, tre generazioni abbondanti. In quasi un secolo abbiamo avuto tutto il tempo e tutti gli strumenti per non ritrovarci qui: i libri di storia, le testimonianze dei sopravvissuti, i viaggi della memoria nei campi di sterminio, il Giorno della Memoria istituito per legge nel 2000, film, documentari, convegni, lezioni in classe.

Eppure, nel 2026, il Parlamento italiano ha dovuto mettere nero su bianco una legge per contrastare l’odio contro gli ebrei. E non c’è riuscito nemmeno all’unanimità. Il paradosso storico fa venire i brividi: nel 1938 le leggi della vergogna passarono senza voci contrarie, oggi una legge contro l’antisemitismo spacca l’Aula. Allora l’unanimità sul male, oggi la divisione sul bene.

Una legge che, in un Paese civile, non dovrebbe nemmeno esistere

Il testo adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, e mette in campo strumenti di prevenzione e contrasto, a partire da una Strategia nazionale. Non introduce nuovi reati né nuove sanzioni. Nella sostanza, lo Stato dice chiaramente cos’è l’odio antiebraico e come si combatte.

Ed è proprio questo il punto. In una società sana, riconoscere l’antisemitismo dovrebbe essere istintivo come capire che il fuoco brucia. Non servirebbe un articolo di legge per spiegare che discriminare, insultare o aggredire qualcuno perché ebreo è una barbarie. Se oggi quell’articolo serve, e se per giunta non mette d’accordo tutti, vuol dire che la nostra società non è ancora del tutto civile. La legge è giusta e doverosa. Ma resta il sintomo di una malattia, non la prova che siamo guariti.

I numeri dell’odio: perché il Ddl Antisemitismo è diventato necessario

Chi dice che la legge sia una forzatura dovrebbe dare un’occhiata ai dati. Secondo il Rapporto annuale dell’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC, nel 2025 in Italia sono stati registrati 963 episodi di antisemitismo su 1.492 segnalazioni: un record. Nel 2024 erano stati 877, nel 2023 circa 455, prima dell’onda lunga del 7 ottobre. In due anni i casi sono più che raddoppiati.

E non si tratta solo di quantità. Rispetto all’anno precedente le discriminazioni sono raddoppiate (+100%) e le aggressioni fisiche sono cresciute del 225%: crescono soprattutto gli atti più gravi. Oltre due terzi degli episodi avvengono online, ma l’odio dalla tastiera è passato alla strada. Non a caso Liliana Segre, presentando il rapporto in Senato, aveva parlato di “emergenza democratica”. Quando l’odio passa dagli insulti ai pugni, una legge non è più un’opzione: è un obbligo.

Il no della sinistra: il Pd e il valzer delle posizioni

Il testo è passato con i voti della maggioranza di centrodestra, di Italia Viva e di Azione. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Futuro nazionale e soprattutto il Partito Democratico. Si sono smarcati solo cinque deputati riformisti, che si sono astenuti: Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè.

Il percorso del Pd su questo ddl meriterebbe un tutorial di danza. Al Senato, a marzo, il partito si era astenuto, ma sei riformisti avevano votato sì. In commissione Affari costituzionali alla Camera i dem non hanno partecipato al voto. Poi è arrivato il rinvio a novembre e infine, oggi, il no in Aula. Astensione, assenza, rinvio, voto contrario: più che una linea politica, una coreografia. Il tutto su un testo che riprende l’impianto del ddl presentato in Senato da un dem, Graziano Delrio.

Le opposizioni contestano la definizione IHRA, temendo che diventi una “legge bavaglio” contro chi critica il governo israeliano. Ma l’articolo 1 fa salva in modo esplicito la libertà di critica politica, e a smontare i timori era stata la stessa Segre, che non aveva visto nel testo reali criticità e alla vigilia del passaggio alla Camera si era detta pubblicamente sconcertata: “Resto incredula di fronte alle divisioni che si stanno manifestando sul ddl contro l’Antisemitismo”. Criticare un governo è legittimo, odiare un popolo no. Che questa distinzione, in Parlamento, faccia ancora così fatica a passare dice molto del clima in cui viviamo.

Ha fallito l’educazione: la legge arriva dove il resto si è arreso

Ma fermarsi al balletto dei partiti sarebbe riduttivo. La verità più scomoda è un’altra: la legge sul contrasto all’antisemitismo è necessaria perché tutto il resto ha fallito. Ha fallito soprattutto l’educazione. Hanno fallito la conoscenza, la comprensione, l’accettazione.

Per 88 anni avremmo dovuto crescere generazioni capaci di convivere con l’altro, chiunque sia: qualunque sia la sua fede, la sua etnia, la sua nazionalità, la sua visione politica o geopolitica. Non ci siamo riusciti fino in fondo. Abbiamo celebrato ricorrenze, ma forse abbiamo dimenticato di spiegarne il senso. Abbiamo portato i ragazzi davanti ai cancelli di Auschwitz, ma non sempre siamo riusciti a portare Auschwitz dentro le loro coscienze. E quando la scuola, la famiglia e la cultura non bastano più, interviene il legislatore. È l’ultima linea di difesa, non la prima.

Memento: un Paese che deve tatuarsi le cose per non dimenticarle

C’è un film di Christopher Nolan, Memento, il cui protagonista, Leonard, non riesce più a fissare nuovi ricordi. Per non perdersi si riempie di polaroid e si tatua addosso le verità fondamentali, quelle che non può permettersi di scordare. L’Italia del 2026 somiglia un po’ a Leonard: ha avuto bisogno di “tatuarsi” una legge per ricordarsi che l’odio antiebraico è odio, punto.

Il Ddl Antisemitismo è quel tatuaggio. Serve, eccome se serve: protegge, definisce, previene. Ma nessuno dovrebbe esserne orgoglioso, perché ogni tatuaggio di questo tipo racconta una ferita. La legge è importante, ma oggi resta un giorno triste. Perché la cosa che manca davvero non si approva con un voto alla Camera. Manca la memoria.