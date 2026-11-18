Le pentole a pressione non esplodono all’improvviso. Fischiano, sbuffano, avvertono. Poi, quando nessuno abbassa il fuoco, salta il coperchio. È esattamente quello che è successo nel Partito democratico con il Ddl Antisemitismo: mesi di distinguo, riunioni fiume, astensioni e rinvii, fino al voto definitivo di Montecitorio che ha trasformato un malumore di corrente in una frattura politica e culturale. A darle un nome è stato Graziano Delrio, primo firmatario del ddl originario, che ha parlato apertamente di “guerra civile“. La diagnosi medica di chi quella malattia la vive dall’interno.

Ddl Antisemitismo è legge: i numeri del voto e la mappa delle divisioni

I numeri, prima di tutto. La Camera ha approvato il provvedimento in via definitiva con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astenuti, tra bagarre e insulti in Aula. Il testo è legge. Hanno votato a favore il centrodestra, Italia Viva e Azione; contro il Pd, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Tradotto: il cosiddetto campo largo si è presentato in Aula diviso esattamente lungo la linea che separa la sua anima riformista da quella più radicale.

Ma il dato politicamente più pesante è dentro il Pd. Cinque deputati non hanno seguito l’indicazione del gruppo e si sono astenuti: Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè. Nomi che non appartengono alla periferia del partito, ma alla sua storia di governo. Fassino, nella dichiarazione di voto, ha messo a fuoco il punto: “è giusto e doveroso contrastare il governo Netanyahu ma ingiustificabile considerare ogni ebreo responsabile o complice dell’operato del governo di Israele“.

E il percorso dei dem su questo testo, a ripercorrerlo, è un elenco di posizioni diverse. A marzo, al Senato, il provvedimento era passato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni: il Pd si era astenuto, ma sei senatori riformisti, Delrio compreso, avevano votato a favore. Alla Camera, il passaggio dall’astensione al no secco.

La definizione Ihra e la contraddizione che il Nazareno non ha sciolto

Il cuore del provvedimento è il recepimento della definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). Non un’invenzione della maggioranza: l’Italia l’aveva già adottata nel 2020, ai tempi del governo Conte II, quando al governo c’erano proprio Pd e M5S, e la stessa definizione era entrata nelle politiche istituzionali degli esecutivi precedenti.

Le opposizioni contrarie hanno motivato il no con il timore che la definizione, e soprattutto i suoi esempi applicativi, possano finire per confondere l’antisemitismo con la legittima critica al governo israeliano. Una preoccupazione che merita rispetto nel dibattito. Chi ha sostenuto la legge, però, ha ricordato che il testo non introduce nuovi reati né nuove sanzioni e non tocca la libertà di espressione: punta su prevenzione e contrasto dell’odio antiebraico.

Al di là del merito, resta una contraddizione che la segreteria non è riuscita a spiegare. Se quella definizione andava bene quando il Pd governava con Conte, perché oggi diventa irricevibile? E, soprattutto, che partito è un Pd che su un tema identitario come la lotta all’antisemitismo vota come Avs e M5S e non come Fassino, Guerini e Delrio? Lia Quartapelle lo aveva detto con largo anticipo, a settembre: “ora il Pd farebbe un errore a votare contro perché regala la lotta all’antisemitismo a questa destra“. Profezia avverata.

L’addio di Emanuele Fiano: il “limite invalicabile” del Pd

Emanuele Fiano ha lasciato il Partito democratico, annunciandolo in lacrime in diretta su Telelombardia. Ex deputato, presidente di Sinistra per Israele, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz: non un dirigente qualunque, ma uno dei volti che più di altri hanno incarnato il legame tra la sinistra italiana e la memoria della Shoah.

Un addio annunciato, peraltro. A settembre Fiano si era detto pronto a lasciare in caso di voto contrario, e alla vigilia del voto aveva rivolto un ultimo appello al centrosinistra. Non è bastata nemmeno la telefonata di Elly Schlein della sera prima. Per lui quel voto è stato “un limite invalicabile“. E il giudizio sul partito, affidato alle ore successive al voto, è di quelli che lasciano il segno: la sinistra democratica, ha detto, “oggi ha tradito la sua identità“.

Metodo Schlein: più attenta agli alleati che alle anime del Pd

Il nodo, però, non è soltanto il voto. È il metodo. Tra i riformisti si è consolidata una sensazione precisa: che le scelte strategiche del Nazareno vengano prese guardando prima agli equilibri con gli alleati potenziali e solo dopo al confronto con le culture politiche che compongono il Pd. Il pluralismo interno, che dovrebbe essere la ricchezza di un partito nato dalla fusione di tradizioni diverse, rischia così di ridursi a una coabitazione forzata.

Il problema per Schlein è strategico. L’esigenza di tenere in piedi, costi quel che costi, il cantiere del campo largo produce un effetto collaterale sempre più visibile: l’identità culturale, politica e internazionale dei dem finisce subordinata agli equilibri con Giuseppe Conte e con le altre forze della possibile coalizione. È il paradosso del titolo: più il campo si allarga, più il partito si restringe.

Ed è qui che si consuma il cortocircuito. Per blindare l’asse con il Movimento 5 Stelle e contendere alla sinistra radicale la rappresentanza del dissenso, il segretario rischia di incrinare il rapporto con la componente cattolica, moderata e riformista. Quella che ha contribuito a costruire l’identità del Pd e che per anni ne è stata il principale presidio di credibilità di governo, in Italia e in Europa.

Dopo Fiano altri addii? Il rischio del disimpegno

La vicenda Fiano potrebbe non restare isolata. Sarebbe prematuro, e scorretto, parlare di una scissione imminente o attribuire a singoli esponenti decisioni che non hanno preso. Ma sarebbe altrettanto ingenuo considerare chiusa la partita. Le cinque astensioni alla Camera, i sei sì riformisti al Senato, i distinguo accumulati in un anno di percorso parlamentare e le parole di Delrio raccontano un’area che non ha alcuna intenzione di archiviare il dissenso. Lo stesso Delrio, nel respingere le accuse alla definizione Ihra, ha ribadito che “non vieta il dissenso su Israele” e ha rinviato ogni riflessione sul proprio futuro: “Rimanderemo questa discussione alle prossime settimane“.

Il pericolo più concreto per la segreteria, forse, non è la rottura organizzata, ma qualcosa di più sottile: il disimpegno. Dirigenti che smettono di combattere dentro, elettori che smettono di riconoscersi, uno spazio politico che si restringe per chi non condivide la linea del segretario. In questo scenario, altri addii non sono affatto da escludere. E ogni prossimo passaggio parlamentare, ogni tappa della costruzione del campo largo, diventerà un test sulla tenuta della convivenza.

Quanto può reggere un partito che baratta l’identità con l’alleanza?

La domanda, a questo punto, è inevitabile: quanto può reggere un partito in cui la costruzione dell’alleanza elettorale finisce per mettere in discussione la sua stessa identità? Per Elly Schlein la sfida non è più soltanto tenere insieme il campo largo. È evitare che, nel tentativo di costruirlo, il Pd perda per strada una parte decisiva della propria storia, della propria classe dirigente e della propria base elettorale.

Perché le coalizioni si fanno con gli alleati, ma i partiti si tengono in piedi con le proprie radici. E quando a uscire dalla porta, in lacrime, è il figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz, perchè il Partito Democratico, guidato da un leader di padre ebreo, ha votato no al Ddl Antisemitismo, il problema non è più di corrente. È di identità.