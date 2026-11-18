Una rottura dolorosa, annunciata in diretta televisiva tra le lacrime. Emanuele Fiano lascia il Partito democratico dopo la decisione del Pd di votare contro la legge sull’antisemitismo, approvata definitivamente dal Parlamento nella giornata di ieri, martedì 17 novembre. Lo storico esponente dem ha ufficializzato il suo addio questa mattina, mercoledì 18 novembre, durante un intervento a Telelombardia, spiegando le ragioni di una scelta sofferta ma ormai irrevocabile. Alla base della decisione c’è il profondo dissenso rispetto alla posizione assunta dal suo partito sul ddl antisemitismo. Una distanza politica che Fiano considera impossibile da colmare e che neppure un colloquio personale con la segretaria Elly Schlein è riuscito a superare.

Emanuele Fiano lascia il Pd: la decisione maturata durante la visita a Birkenau

La frattura tra Fiano e il Partito democratico è maturata in circostanze particolarmente significative sul piano personale. L’ex parlamentare ha infatti raccontato di aver appreso dell’intenzione del Pd di votare contro la legge sull’antisemitismo proprio mentre si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau.

Una coincidenza che ha reso ancora più dolorosa la scelta del partito e che ha contribuito a trasformare il dissenso politico in una decisione definitiva. Fiano ha ricordato più volte quel momento, sottolineando quanto abbia inciso sulla sua valutazione della posizione assunta dai democratici. Il voto contrario del Pd al provvedimento, approvato dalla Camera il 17 novembre, ha così segnato il punto di rottura definitivo di un rapporto politico di lunga durata.

La telefonata di Elly Schlein a Fiano prima del voto: il tentativo di evitare l’addio

Prima che la rottura diventasse ufficiale, Elly Schlein ha cercato di convincere Emanuele Fiano a rimanere nel Partito democratico. La segretaria lo ha contattato telefonicamente nella serata di ieri, prima del voto parlamentare, per discutere della posizione del partito e delle conseguenze che quella scelta avrebbe avuto sulla sua permanenza.

Il confronto, secondo quanto raccontato dallo stesso Fiano, si è svolto in un clima cordiale e affettuoso, ma non è bastato a modificare la sua decisione.

“È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa; è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”, ha dichiarato Emanuele Fiano in diretta a Telelombardia, commosso.