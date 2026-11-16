Ddl Antisemitismo, Fiano: “se sinistra vota no, tradisce suoi valori. Non limita libertà, è legge di civiltà”

“Rivolgo un ultimo, accorato appello a tutte le forze del centrosinistra affinché votino a favore del disegno di legge contro l’antisemitismo. È una legge di civiltà, che non introduce nuove sanzioni, o nuovi reati, e non limita in alcun modo la libertà di espressione o il diritto di criticare le politiche dei governi israeliani“. È quanto dichiarato da Emanuele Fiano, presidente di “Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati”, in merito al DDL Antisemitismo verso il quale il centrosinistra sembra voler esprimere voto contrario.

“Di fronte alla drammatica recrudescenza dell’antisemitismo, la politica ha il dovere di rispondere con strumenti concreti di prevenzione e formazione. Questo è ciò che si propone il disegno di legge. Il DDL non impedisce in alcun modo di dedicarsi con opportuni strumenti legislativi di prevenzione a tutte le forme di discriminazione che purtroppo esistono. La lotta contro l’antisemitismo appartiene alle radici più profonde della sinistra democratica italiana. Votare contro significa tradire quelle radici. Come ha chiesto Liliana Segre, auspico che il Parlamento sappia ritrovare su questo terreno la più ampia unità. Non chiediamo alla sinistra di rinunciare a nulla della propria identità. Le chiediamo di essere fedele alla propria storia e ai propri valori“.