Approvata l’immunità a Ilaria Salis, salva per un solo voto. Lei esulta: “vittoria della democrazia e dell’antifascismo”

La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Salis si è salvata per un solo voto. Il sì della Plenaria dell’Eurocamera alla sua immunità è arrivato con 306 voti favorevoli e 305 contrari. “Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte” ha scritto Ilaria Salis in una nota.

“La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi”, conclude l’eurodeputato.