Pianeta Viola, si lavora a una visione a lungo termine. Cannizzaro: “lo daremo a chi ha competenze” | VIDEO

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Viola, il sindaco Cannizzaro è intervenuto sulla questione del Pianeta Viola, struttura riqualificata, ma ancora senza “padrone”. Il sindaco ha esposto una visione di prospettiva sul lungo periodo, per affidare la struttura a chi ha le competenze economico-organizzative per mantenerla, rilanciarla e anche garantire l’attività sportiva per la città.

Cannizzaro ha dichiarato: “il Pianeta Viola non può essere lasciato appeso, serve una programmazione non di anno in anno, ma definitiva. Ci abbiamo messo già la testa, posso dire che da qui a brevissimo riusciremo a creare una struttura che abbiamo una visione di prospettiva, che possa essere assegnata e affidata a chi ha competenze economico-organizzative per mantenerla e rilanciarla, garantendo lo sport per tutti. Mi sento di poter dire che stiamo lavorando per un Pianeta Viola che abbia una prospettiva a lungo termine“.