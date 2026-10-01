Viola, Romeo a StrettoWeb: “capitano? Una bellissima responsabilità”. E il messaggio che fa impazzire i tifosi | INTERVISTA

Gabriele Romeo, cognome reggino, origini no. Glielo diranno tutti, gliel’hanno già iniziato a dire tutti, spiega con il sorriso. Il playmaker romano è il nuovo capitano della Viola che ritorna in Serie B Nazionale. Ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “per me è una bellissima responsabilità ed è anche un motivo di orgoglio rappresentare una città che vive di pallacanestro, che sente la Viola sua e anche di rappresentare una società così radicata in questo territorio che ha una storia importante. E devo dire che per me è motivo di orgoglio anche rappresentare questo gruppo di giocatori, di persone, di staff, veramente ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando bene”

In merito al gruppo, Romeo ha dichiarato: “è un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare, che ha scelto questo posto perché sappiamo che qui c’è una tradizione, che qui c’è ambizione e sono tutti ragazzi appunto ambiziosi che hanno tanta voglia di lavorare. Siamo tosti, siamo un gruppo di ragazzi che non si tira mai indietro“.

Poi il forte messaggio ai tifosi: “a Treviglio, che erano tantissimi, ci hanno dato veramente una carica pazzesca. L’ultimo quarto giocato lì sembrava quasi di giocarlo in casa. Io mi aspetto di vedere veramente tantissima gente al palazzetto, perché ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno della loro spinta, di divertirci insieme. E sono sicuro che se loro verranno al palazzetto vedranno cosa significa per noi giocare per la Viola, per noi sarà una spinta in più e un’emozione di trovarci davanti a un sacco di persone che tifano per noi e ci spingono avanti“.