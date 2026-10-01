La Viola si presenta per la nuova stagione! Un cuore neroarancio che lega roster, tifosi e istituzioni | FOTO

Mancano appena 4 giorni e il PalaCalafiore tornerà a respirare la grande atmosfera del basket targato Viola. Capitan Romeo e compagni, dopo l’esordio positivo con vittoria esterna a Treviglio, sono pronti all’esordio casalingo davanti al proprio pubblico. Appuntamento a domenica 4 ottobre, alle ore 18:00, per la sfida contro Fiorenzuola. Intanto, un gustoso antipasto di emozioni a tinte neroarancio si è svolto nella serata odierna, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro che ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra.

Il GM Vita: “vogliamo far tornare la Viola il faro del basket del Sud”

Il GM Vita, a margine della presentazione, ha dichiarato a StrettoWeb come dalla lunghissima estate (tra Playoff, Spareggio e ripescaggio!) sembra “di non esserci mai fermati“. Importante la visione del futuro di una Viola che deve tornare a essere “il faro della Calabria e del basket del Sud Italia“.

Il vicepresidente Romeo: “vogliamo essere corresponsabili con l’amministrazione per creare spazi destinati ai giovani”

Il Vicepresidente neroarancio Romeo: “ricordo il 14 giugno come una data importante, chiamammo il sindaco per essere presente a una partita che ci avrebbe lanciato nel panorama nazionale, scoprì un sindaco tifoso. Quella partita non andò bene, ma c’era grande spinta, tanta gente, entusiasmo enorme. Quell’entusiasmo ha fatto diventare un’intenzione una possibilità, quella di essere in B Nazionale. Stiamo provando insieme a partner e sponsor a dare visibilità al basket. Grazie al sindaco perchè abbiamo la voglia di costruire sinergia e rete, non di essere solo aiutati, vogliamo assumerci le nostre responsabilità, vogliamo essere corresponsabili di una crescita sportiva. Vogliamo e stiamo ricostruendo il movimento dalle giovanili, vogliamo prenderci la responsabilità di dare degli spazi di pensiero, di valore, nei quali tutti i bambini di Reggio che sognano di diventare i nuovi Ginobili crescano insieme a noi. Sindaco le diamo in anteprima il primo abbonamento della nostra società in modo tale che lei possa essere con noi a fare il tifo tutto l’anno. E anche il pallone con tutte le firme dei giocatori“.

Laganà: “ai giocatori dico: rappresentate, storia, maglia e città”

Il presidente Carmelo Laganà ha dichiarato: “Myenergy è la società che supporta la maggior parte del peso all’interno della Viola mi ha chiesto di ringraziare le istituzioni per l’impegno che metteranno in campo quest’anno a supporto della Viola. Un grazie particolare va a questa cornice di pubblico, alla stampa. Ma mi rivolgo ai giocatori: la società si aspetta da voi un impegno perchè rappresentate la storia, la maglia di una società gloriosa e una città. Ci aspettiamo un impegno in campo per i giocatori avversari, degli arbitri, del pubblico. Si può perdere, ma in modo dignitoso. Il campionato è difficile, ma la squadra è stata costruita con impegno ed entusiasmo.

Una squadra che ha saputo coniugare l’esperienza, lo dico da tifoso esperto, dei meno giovani con dei giovani che hanno voglia di dare tanto. A Treviglio gli applausi sono stati scroscianti. Ai tifosi reggini dico che abbiamo bisogno del pubblico, è il sesto uomo, nei momenti di difficoltà permette di fare quel passo in più. Ma anche come impegno economico: 3-4000 tifosi in campo ci consente di avere un introito per poter affrontare una stagione tranquilla. L’obiettivo non è quello di restare in B Nazionale, ci siamo tornati dopo 3 anni, ma ci stiamo strutturando per affrontare il futuro in modo certo, ma vogliamo andare più in alto. Istituzioni e tifosi devono aiutarci a far tornare la Viola dove merita“.

Carrea: “aspettiamo l’abbraccio del PalaCalafiore”

Coach Carrea ha dichiarato: “abbiamo già toccato con mano l’affetto della gente, abbiamo avuto il piacere di avere tanto tifo a favore anche in trasferta, non vediamo l’ora di abbracciare il nostro pubblico nella prima gara casalinga“.

Capitan Romeo: “non vediamo l’ora di esordire in casa”

Capitan Romeo ha dichiarato: “per noi è un piacere presentarci a tutti. Questo è un gruppo di ragazzi che ha una grande voglia di presentarsi a tutti domenica, in casa, davanti ai nostri tifosi. Siamo pronti e contenti di essere qui, non vediamo l’ora di iniziare“.

Scopelliti: “Viola e Domotek devono giocare sempre al PalCalafiore”

Tino Scopelliti, presidente del Coni Calabria, ha dichiarato: “saluto giocatori e coach, mi rivolgo soprattutto ai nuovi. Avete una maglietta importante addosso. La Viola a Reggio e in Calabria ha un brand particolarmente importante, porta qualche responsabilità in più per voi, per il vostro ruolo, per il vostro divertimento, per i tifosi. La Viola è sempre stata un punto di riferimento nel basket e non solo. Un ringraziamento va al presidente, per una società costruita tutti i giorni, non è facile, ma con giudizio state crescendo. Prima o dopo, lo sport è fatto di cicli, toccherà anche a noi. Ringrazio il sindaco perchè appena arrivato ha già trovato i finanziamenti per migliorare il palasport, gioiello per tutta la Calabria. Da tifosi gli chiedo di tutelare le squadre sportive come la Viola e vigilare sul loro operato in quanto non è possibile quanto successo lo scorso anno, quando nella fase finale dei Playoff la Domotek Volley e la Viola dovessero giocare fuori dal PalaCalafiore perchè vi erano teatrini e concerti. Le squadre reggine devono giocare al PalaCalafiore fino alla fine dell’anno, poi ben vengano i concerti“.

Surace: “responsabilità e piacere di indossare la maglia della Viola”

Il presidente FIP Surace: “i giocatori sono una figura fondamentale per questa comunità. Ci auguravamo ogni anno di fare il salto di categoria. Lo abbiamo fatto. Partiamo con la certezza che la squadra, che sta facendo un grande lavoro tecnico e organizzativo, è tornata nei campionati che merita. La prima dimostrazione l’abbiamo avuta dai tanti reggini in trasferta. Li troverete ovunque, non ci sarà una partita senza. Sarà una costante. La responsabilità è anche il piacere di indossare questa maglia gloriosa, di fare pallacanestro a Reggio Calabria dove la pallacanestro si respira, nel DNA e nel tessuto sociale“.

Cannizzaro: “il PalaCalafiore sarà punto di riferimento internazionale. I giocatori hanno la responsabilità di rappresentare Reggio”

Presente il sindaco Francesco Cannizzaro, al quale è stato regalato il primo abbonamento della stagione e anche un pallone che ha trattato da vero playmaker per tutta la conferenza stampa, ha dichiarato: “l’obiettivo dell’amministrazione comunale e dell’intera città è di ritornare ai tempi che furono. Ce la possiamo fare se lavoriamo tutti dalla stessa parte. Il sindaco è impegnato in questa direzione, senza polemica, dico che bisogna recuperare il tempo perduto. Ringrazio il presidente Laganà perchè non molla mai, è un esempio positivo. C’è una squadra di primissimo livello. Sarete attenzionati dalla città e tutta la Regione Calabria. Oggi abbiamo intenzione di tornare ai tempi gloriosi del passato, avete una responsabilità pazzesca.

Vi ringrazio per aver scelto Reggio Calabria. Ci si aspetta moltissimo. Sono certo che non deluderete le aspettative. Il sindaco darà l’esempio, assisterà questa realtà sportiva. Un sindaco non può partecipare solo alla presentazione e poi tifando in qualche partita, io devo dimostrarlo nei fatti. E dico che siamo prontissimi a sostenervi. Reggio è ambiziosa, vuole farla da padrone, perchè ha una storia. Io ho giocato a basket, ero ragazzino, giocavo con la Don Bosco. Il basket, dopo il calcio, è lo sport che richiama più tifosi. Dal 9 al 13 dicembre ci saranno anche le Next Gen ATP Finals di Tennis. Succede perchè siamo ambiziosi, siamo consapevoli di poter alzare il livello. Per la mia visione, il PalaCalafiore deve diventare un punto di riferimento per gli sport internazionali e, ove coincidano le date, per gli eventi internazionali.

Il Pianeta Viola non può essere lasciato appeso, serve una programmazione non di anno in anno, ma definitiva. Ci abbiamo messo già la testa, posso dire che da qui a brevissimo riusciremo a creare una struttura che abbiamo una visione di prospettiva, che possa essere assegnata e affidata a chi ha competenze economico-organizzative per mantenerla e rilanciarla, garantendo lo sport per tutti. Mi sento di poter dire che stiamo lavorando per una Viola che abbia una prospettiva a lungo termine“.