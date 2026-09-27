Risultati Serie B Nazionale 1ª Giornata: buona la prima per la Viola, ok Brescia e le siciliane | CLASSIFICA

Inizia con una vittoria l’avventura in Serie B Nazionale della Viola. I reggini targati Myenergy battono Treviglio in trasferta davanti a un folto pubblico neroarancio, costante che dovrebbe ripetersi in tutte le piazze del Nord Italia a causa dei tanti emigrati reggini sparsi per la penisola. Un supporto non da poco per le gare lontane dal PalaCalafiore, struttura che dovrà essere trasformata in un vero e proprio fortino per costruire una stagione intrigante e ricca di soddisfazioni.
Nelle altre gare bene le siciliane: Capo d’Orlando batte Lumezzane, Agrigento ne fa 91 contro Imola. Successo in trasferta per Brescia, la Leonessa che dovrebbe mangiarsi il campionato, vincitrice su Vicenza. Successi per Legnano, Desio, Ferrara e San Vendemiano. Si recupera a ottobre Piazza Armerina-Sangiorgese, ospiti fermati dalle bizze dell’Etna.
Risultati 1ª Giornata Serie B Nazionale Girone A
Sabato 26 settembre
Ore 20:30
Legnano-Piacenza 61-78
Domenica 27 settembre
Ore 17:00
Treviglio-Viola Reggio Calabria 59-70
17:30
Capo d’Orlando-Lumezzane 84-73
Ore 18:00
Agrigento-Imola 91-68
Fiorenzuola-Desio 91-94
Orzinuovi-Ferrara 69-76
San Vendemiano-Omegna 85-64
Vicenza-Brescia 76-83
Giovedì 8 ottobre
Ore 20:30
Piazza Armerina-Sangiorgese
Classifica Serie B Nazionale Girone A
- Agrigento 2
- Capo d’Orlando 2
- San Vendemiano 2
- Brescia 2
- Viola 2
- Ferrara 2
- Desio 2
- Legnano 2
- Sangiorgese 0*
- Piazza Armerina 0*
- Fiorenzuola 0
- Piacenza 0
- Orzinuovi 0
- Vicenza 0
- Treviglio 0
- Omegna 0
- Lumezzane 0
- Imola 0
* Una partita in meno
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A, le partite della 2ª Giornata
Sabato 3 ottobre
Ore 17:00
Desio-Piazza Armerina
Ore 20:30
Imola-San Vendemiano
Ore 21:00
Omegna-Orzinuovi
Domenica 4 ottobre
Ore 18:00
Brescia-Agrigento
Ferrara-Capo d’Orlando
Lumezzane-Legnano
Piacenza-Vicenza
Viola Reggio Calabria-Fiorenzuola
Sangiorgese-Treviglio