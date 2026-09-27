Risultati Serie B Nazionale 1ª Giornata: buona la prima per la Viola, ok Brescia e le siciliane | CLASSIFICA

I risultati della prima giornata del Girone A della Serie B Nazionale: la Viola batte Treviglio, successi per Agrigento e Capo d'Orlando, Brescia vince all'esordio

Tifosi Viola

Inizia con una vittoria l’avventura in Serie B Nazionale della Viola. I reggini targati Myenergy battono Treviglio in trasferta davanti a un folto pubblico neroarancio, costante che dovrebbe ripetersi in tutte le piazze del Nord Italia a causa dei tanti emigrati reggini sparsi per la penisola. Un supporto non da poco per le gare lontane dal PalaCalafiore, struttura che dovrà essere trasformata in un vero e proprio fortino per costruire una stagione intrigante e ricca di soddisfazioni.

Nelle altre gare bene le siciliane: Capo d’Orlando batte Lumezzane, Agrigento ne fa 91 contro Imola. Successo in trasferta per Brescia, la Leonessa che dovrebbe mangiarsi il campionato, vincitrice su Vicenza. Successi per Legnano, Desio, Ferrara e San Vendemiano. Si recupera a ottobre Piazza Armerina-Sangiorgese, ospiti fermati dalle bizze dell’Etna.

Risultati 1ª Giornata Serie B Nazionale Girone A

Sabato 26 settembre

Ore 20:30

Legnano-Piacenza 61-78

Domenica 27 settembre

Ore 17:00

Treviglio-Viola Reggio Calabria 59-70

17:30

Capo d’Orlando-Lumezzane 84-73

Ore 18:00

Agrigento-Imola 91-68
Fiorenzuola-Desio 91-94
Orzinuovi-Ferrara 69-76
San Vendemiano-Omegna 85-64
Vicenza-Brescia 76-83

Giovedì 8 ottobre

Ore 20:30

Piazza Armerina-Sangiorgese

Classifica Serie B Nazionale Girone A

  1. Agrigento 2
  2. Capo d’Orlando 2
  3. San Vendemiano 2
  4. Brescia 2
  5. Viola 2
  6. Ferrara 2
  7. Desio 2
  8. Legnano 2
  9. Sangiorgese 0*
  10. Piazza Armerina 0*
  11. Fiorenzuola 0
  12. Piacenza 0
  13. Orzinuovi 0
  14. Vicenza 0
  15. Treviglio 0
  16. Omegna 0
  17. Lumezzane 0
  18. Imola 0

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A, le partite della 2ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 17:00

Desio-Piazza Armerina

Ore 20:30

Imola-San Vendemiano

Ore 21:00

Omegna-Orzinuovi

Domenica 4 ottobre

Ore 18:00

Brescia-Agrigento
Ferrara-Capo d’Orlando
Lumezzane-Legnano
Piacenza-Vicenza
Viola Reggio Calabria-Fiorenzuola
Sangiorgese-Treviglio

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