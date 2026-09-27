La Viola fa festa a Treviglio! Tanti reggini sugli spalti e parte il coro: “Reggio Calabria vuole vincere” | VIDEO

Buona la prima per la Viola di ritorno in B Nazionale. I reggini battono Treviglio 59-70 in trasferta al PalaFacchetti. Tanto il supporto del pubblico sugli spalti questa sera, con circa un centinaio di tifosi neroarancio nel settore ospite e parecchi in tribuna. Si tratta non soltanto dei reggini in trasferta, ma soprattutto dei tanti emigrati al Nord Italia che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di vedere la squadra della propria città dal vivo.

Dopo la vittoria i neroarancio hanno battuto il 5 a tutti i tifosi, come di consueto, e dagli spalti si è levato il coro: “Reggio Calabria vuole vincere!”. La speranza è di vedere tante presenze in giro per i palazzetti di tutto il Nord, dal Piemonte all’Emilia Romagna. E domenica al PalaCalafiore serve subito una grande risposta dalla città.