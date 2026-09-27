Ottima Viola all’esordio! Vittoria convincente a Treviglio, panchina sugli scudi. E se migliora anche il tiro…

Dopo 3 anni di assenza, la Viola torna in Serie B Nazionale. Grande attesa per l’esordio dei neroarancio nel torneo dopo un’estate passata a scandagliare il mercato per mettere insieme una squadra intrigante e quasi del tutto nuova. Solo Marini, Clark e Fiusco i superstiti, destinati tutti alla second unit. Nuovo volto anche in panchina con coach Carrea che ha preso il posto di coach Cadeo. Oggi l’esordio in trasferta al PalaFacchetti di Treviglio.

La prima gara della stagione va sempre presa con le pinze, tanto sugli aspetti positivi quanto su quelli negativi. È vero che a Treviglio mancava qualche giocatore a roster, ma è altrettanto vero che la prima uscita della Viola nella categoria superiore è stata convincente. Reggini praticamente sempre avanti, bravi anche a resistere alle sfuriate dei padroni di casa che hanno accorciato, recuperato, pareggiato ma non sono mai stati in grado di mettere in discussione la “lead” della gara nonostante i 13 punti di Muratovic e i 15 di Pollini. Partita terminata sul 59-70 per i reggini.

Prezioso l’apporto della panchina con Calvellini in grado di siglare 10 punti preziosi, 12 per Markovic (best scorer dei reggini). I ‘superstiti’ Marini e Clark con 4 punti e 6. Sono 4 anche i punti del nuovissimo (arrivato in settimana e confermato a ridosso della gara) Abati Tourè. Capitan Romeo si è preso la squadra sulle spalle nel finale (11 punti per lui).

Taflaj (5), Love e Donadoni (8) positivi ma con un appunto importante da sottolineare: hanno tirato 1/5, 0/6 e 0/4 da 3 punti. Percentuale complessiva da dietro l’arco ampiamente rivedibile per i reggini con un 13% frutto di 4 tiri segnati su 30. Numeri da migliorare, ci sarà tempo. Così come avrà tempo e chance Modou Diouf, in ombra: 2 punti nel quarto periodo, 4 rimbalzi, 3 palle perse e 5 falli che gli sono costati l’uscita anticipata dal campo. È un guerriero sotto le plance, potrà rifarsi.

Tabellino Treviglio-Viola 59-70

Treviglio: Cemmi 10, Agostini 5, Reati 6, Muratovic 13, Pollini 15, Odiphri 2, Pagnoncelli n.e., Dore 8, Carparelli 0, Buttiglione n.e., Galli n.e., Cefis n.e.

Viola: Taflaj 5, Love 8, Donadoni 8, Diouf 2, Romeo 11, Markovic 12, Marini 4, Calvellini 10, Abati Tourè 4, Clark 6