Ottima Viola all’esordio! Vittoria convincente a Treviglio, panchina sugli scudi. E se migliora anche il tiro…

Dopo 3 anni di assenza, la Viola torna in Serie B Nazionale. Grande attesa per l’esordio dei neroarancio nel torneo dopo un’estate passata a scandagliare il mercato per mettere insieme una squadra intrigante e quasi del tutto nuova. Solo Marini, Clark e Fiusco i superstiti, destinati tutti alla second unit. Nuovo volto anche in panchina con coach Carrea che ha preso il posto di coach Cadeo. Oggi l’esordio in trasferta al PalaFacchetti di Treviglio.
La prima gara della stagione va sempre presa con le pinze, tanto sugli aspetti positivi quanto su quelli negativi. È vero che a Treviglio mancava qualche giocatore a roster, ma è altrettanto vero che la prima uscita della Viola nella categoria superiore è stata convincente. Reggini praticamente sempre avanti, bravi anche a resistere alle sfuriate dei padroni di casa che hanno accorciato, recuperato, pareggiato ma non sono mai stati in grado di mettere in discussione la “lead” della gara nonostante i 13 punti di Muratovic e i 15 di Pollini. Partita terminata sul 59-70 per i reggini.
Prezioso l’apporto della panchina con Calvellini in grado di siglare 10 punti preziosi, 12 per Markovic (best scorer dei reggini). I ‘superstiti’ Marini e Clark con 4 punti e 6. Sono 4 anche i punti del nuovissimo (arrivato in settimana e confermato a ridosso della gara) Abati Tourè. Capitan Romeo si è preso la squadra sulle spalle nel finale (11 punti per lui).
Taflaj (5), Love e Donadoni (8) positivi ma con un appunto importante da sottolineare: hanno tirato 1/5, 0/6 e 0/4 da 3 punti. Percentuale complessiva da dietro l’arco ampiamente rivedibile per i reggini con un 13% frutto di 4 tiri segnati su 30. Numeri da migliorare, ci sarà tempo. Così come avrà tempo e chance Modou Diouf, in ombra: 2 punti nel quarto periodo, 4 rimbalzi, 3 palle perse e 5 falli che gli sono costati l’uscita anticipata dal campo. È un guerriero sotto le plance, potrà rifarsi.
Tabellino Treviglio-Viola 59-70
Treviglio: Cemmi 10, Agostini 5, Reati 6, Muratovic 13, Pollini 15, Odiphri 2, Pagnoncelli n.e., Dore 8, Carparelli 0, Buttiglione n.e., Galli n.e., Cefis n.e.
Viola: Taflaj 5, Love 8, Donadoni 8, Diouf 2, Romeo 11, Markovic 12, Marini 4, Calvellini 10, Abati Tourè 4, Clark 6
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Fine 4° QT - La Viola vince 59-70
Ultimi 10 minuti tutti da vivere, partita sempre molto equilibrata, non vi muovete! Clark porta energia e 2 punti dalla panchina (50-55). Muratovic subisce fallo da Donadoni (è il terzo per lui): dalla lunetta fa 1/2 (51-55). Facciamo un riepilogo falli in casa neroarancio: 3 per Donadoni e Marini; 4 per Diouf che dovrà gestirsi bene, gli altri tranquilli. Donadoni in lunetta: 2/2 (51-57). Segna ancora Calvellini, punti preziosi dalla panchina per il giovane ex Siena (51-59). A parte Diouf, tutti a referto i reggini e con più di 4 punti.
Rimbalzo offensivo e due punti, furbo e talentuoso Calvellini, sale a quota 8 in uscita dalla panchina! (51-61). Tripla di Reati (54-61). Tripla di Pollini con fallo, clamoroso gioco da 4 punti (58-61). Carrea chiama subito, e saggiamente, timeout. Asse play-pivot: Romeo per Diouf, anche il centro della Viola si iscrive al tabellino insieme a tutto il resto dei compagni ed è un segnale da non sottovalutare (58-63). Quanto gasa Calvellini? Sono 10 punti in uscita dalla panchina, solo Markovic fa meglio con 12 (58-65).
Diouf fuori per falli a 3 minuti dal termine, brutta tegola per la Viola, entra Marini che di falli sul groppone ne ha 3. Muratovic fa 1/2 dalla lunetta, tanti i punti persi per lui a cronometro fermo (59-65). Tripla di Romeo, pesantissima! (59-68) La Viola torna avanti saldamente in un amen dopo aver sofferto le sfuriate offensive dei padroni di casa, provvidenziale quel timeout anti-panico di Carrea.
Capitan Romeo pesca un fallo e 2 liberi, poi li realizza, Viola in double digit, doppia cifra di vantaggio! (59-70). Treviglio deve mettere ordine e stoppa il tempo. Pollini in lunetta: 0/2. Si arrende Treviglio, la Viola vince 59-70!
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Fine 3° QT - Viola avanti 50-53
Si torna in campo per la ripresa. A Love risponde Cemmi (30-35). Pollini fa 1/2 ai liberi (31-37). Romeo allunga (31-37). Ancora Love, l’americano ha iniziato bene la ripresa (31-39). Asse Pollini-Cemmi, chiude con una schiacciata Treviglio (33-39). A Taflaj risponde Muratovic con fallo e gioco da 3 punti (36-41). Marini in lunetta: preciso il centro neroarancio, 2/2 (36-43). Pollini e Cemmi, 4 punti di fila per Treviglio che accorcia pericolosamente (40-43).
Due punti per Abati Tourè che fa respirare i reggini (40-45). Schiaccia ancora Cemmi (42-45). Segna Pollini, Treviglio a -1, ottimo momento per i padroni di casa (44-45). Tripla preziosissima di Markovic!!! (44-48). La Viola tira 2/20 da 3 punti, è un peccato non capitalizzare qualche tiro dalla lunga distanza in più, o almeno scegliere qualche soluzione differente per punti più facili.
Pollini preciso dalla lunetta: 2/2 (46-48). Markovic si è svegliato: altri 2 punti per lui (46-50). Schiaccia ancora Cemmi (48-50). Pollini per la parità! (50-50). Markovic, chiaramente, ci legge anche mentre gioca: tripla pesante sul finire del terzo quarto (50-53).
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Il tifo neroarancio
Nota di colore: circa un centinaio di tifosi, a occhio, nel settore ospiti. Tanti reggini del Nord Italia seguiranno la Viola anche in trasferta quest’anno, insieme agli immancabili tifosi che partiranno settimanalmente da Reggio Calabria. Sappiamo che ve lo state chiedendo: c’è Tommaso Buffon? Ma certo che c’è!
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Fine 2° QT - Viola avanti 28-33 all'intervallo lungo
Inizia il secondo quarto. Dore realizza (20-20). Donadoni sale a quota 6 altri, 2 punti per lui (20-22). Daniel Love ne mette altri 2 (20-24). Risponde il solito Dore con una tripla: si sta prendendo Treviglio sulle spalle (23-24). Gira in lunetta per Clark: 2/2 (23-26). Reati in lunetta: 1/2 (24-26). Markovic sigla il punto numero 2 e il numero 3 della sua partita (24-28). Muratovic subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (25-28). Ancora Muratovic in lunetta: 1/2 (26-28). Altri due per Romeo (26-30). Si segna poco ma finchè la Viola resta avanti, ai neroarancio va bene così. Certo, quell’1/15 da 3 andrebbe migliorato…
Markovic stranamente impreciso ai liberi: 1/2 (26-31). Muratovic accorcia (28-31). Due punti importanti per Calvellini, la Viola chiude il primo tempo sul +5 (28-33).
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Fine 1° QT - Viola avanti 18-20
Squadre sul parquet, inizia la gara. Realizza Donadoni: suoi i primi 2 punti della nuova stagione (0-2). Pareggia Reati (2-2). Tripla di Taflaj, prima bomba dell’anno per il cecchino albanese! (2-5). Pollini accorcia (4-5). Primi due per Love, l’americano si fa subito vedere (4-7). Muratovic ai liberi: 2/2 (6-7). Agostini in lunetta: 2/2 (8-7), primo sorpasso per Treviglio. Realizza ancora Muratovic, mini break di Treviglio con 6 punti consecutivi (10-7). Donadoni accorcia le distanze (10-9). Romeo pareggia i conti della lunetta, poi segna anche il secondo per il sorpasso (10-11). Primi 2 per Marini, uno dei superstiti della passata stagione (10-13).
Odiphri realizza (12-13). Markovic dalla linea della carità: 1/2 (12-14). Il nuovo arrivato Abati Tourè si presenta subendo fallo e con due liberi dentro, la Viola allunga (12-16). Clark in lunetta: 2/2 anche per lui, altra conferma della passata stagione (12-18). Tripla di Agostini che prova a ridurre il gap (15-18). Bene Calvellini, due punti per lui (15-20). Tripla di Dore, Treviglio limita i danni sul finire del primo quarto (18-20).