Un americano alla Viola, Love a StrettoWeb: “città splendida, la sto esplorando. Venite tutti al PalaCalafiore!” | INTERVISTA

Il serio rischio di chiamarlo Kevin c’è, visto il famoso cestista spalla di LeBron James con l’anello al dito ai Cavs con il quale condivide il cognome. Lui si chiama Daniel, di cognome Love, ed è pronto a far innamorare i tifosi reggini con il fascino da ‘straniero’, americano-svedese per l’esattezza, che nel basket fa rima con talento e responsabilità, in quanto occupa lo slot da non formato, l’unico disponibile per ogni roster.

Qualche lampo di talento lo abbiamo già visto contro Treviglio: diabolico con quella mano mancina (come tutti i mancini), forte in penetrazione, migliorabile il tiro dalla lunga che all’esordio ha dato un po’ di problemi a tutti.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Daniel Love ha dichiarato: “sono super contento di essere qui, è stato fantastico fin da quando sono arrivato, conoscere la città, la gente che è molto accogliente. È stato molto bello imparare a conoscere la città e i suoi spazi, tutto è stato bello, soprattutto la vista, è bellissima. Mi piace moltissimo la città e non vedo l’ora di esplorarla“.

In merito al gruppo e al coach, Love ha dichiarato: “il coach è fantastico. Nelle sei settimane di pre-season che abbiamo disputato è stato di grande aiuto alla città, ci ha permesso di ottenere la chimica di squadra necessaria, costruire le relazioni fra noi compagni. Ci sono stati momenti difficili e momenti belli. Tutti questi momenti ci hanno permesso di arrivare dove siamo, di essere una squadra.

I ragazzi sono tutti bravi. Abbiamo una grande chimica fuori dal campo e ci aiuta anche dentro il campo. Credo che ci sia tutto, dal coach al gruppo squadra, le cose sono andate bene fin qui“.

Love conclude con un messaggio ai tifosi: “sono super entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di dare il massimo ogni volta che scendo in campo, ogni volta che indosso questa maglia. Il club ha una grande storia e io spero di fare il massimo, conosco il gruppo, lo faranno anche loro ogni volta che scenderemo in campo. Abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto in tutte le gare casalinghe. Sarà importante anche che l’altra squadra veda il nostro pubblico, ci aiuterà a ottenere tante vittorie, è un grande vantaggio per noi“.