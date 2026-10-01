Alla presentazione della Viola, Cannizzaro fa il playmaker. Lancia il pallone a Versace: “ritornamelo che poi…” | VIDEO

Ball handling niente male, qualche abbozzo di crossover, cambio mano naturale. Uno abituato a gestire la situazione quando scotta, che vuole prendersi responsabilità, insomma. No, non parliamo del capitano della Viola Gabriele Romeo, ma del sindaco Cannizzaro che, nel corso della presentazione della Viola, si è improvvisato playmaker. A Cannizzaro è stato regalato non solo il primo abbonamento stagionale ma anche il pallone autografato da tutti i giocatori che il sindaco non ha mollato un secondo durante la conferenza.

Cannizzaro ha preso la parola per ultimo durante la cerimonia e appena prima di parlare ha lanciato il pallone a Carmelo Versace, consigliere di opposizione ed ex sindaco facente funzione della Città Metropolitana seduto in prima fila. Per dovere di cronaca: ottima presa.

Cannizzaro ha dichiarato con ironia: “volevo capire se Versace avesse ancora i riflessi pronti. Mi pare che ancora è sulla breccia. Eh… ovviamente il pallone e mio e me lo deve restituire. Anzi rilanciamelo perchè poi magari…“.