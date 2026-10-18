Nissa-Reggina 0-0, la sfida è iniziata!

Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, 8ª giornata del girone I di Serie D. Nissa contro Reggina, due delle squadre più attrezzate sulla carta, secondo gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’inizio dei padroni di casa è stato sottotono: due sconfitte, tre pari, un cambio di allenatore e la posizione di metà classifica. Meglio gli amaranto, che al netto del rallentamento nelle ultime due (una sconfitta e un pari) sono primi a pari merito col Sambiase, grazie alle cinque vittorie di fila nelle prime cinque.

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