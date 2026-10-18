Nissa-Reggina 0-0, la sfida è iniziata!

Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, 8ª giornata del girone I di Serie D. Nissa contro Reggina, due delle squadre più attrezzate sulla carta, secondo gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’inizio dei padroni di casa è stato sottotono: due sconfitte, tre pari, un cambio di allenatore e la posizione di metà classifica. Meglio gli amaranto, che al netto del rallentamento nelle ultime due (una sconfitta e un pari) sono primi a pari merito col Sambiase, grazie alle cinque vittorie di fila nelle prime cinque.
StrettoWeb, come sempre, è in diretta per il live testuale e in tempo reale della sfida, a partire dalla formazioni ufficiali e finendo con gli aggiornamenti a fine gara, le dichiarazioni, le pagelle e i risultati di giornata.
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Fischio d'inizio: Nissa-Reggina è cominciata
E’ cominciato il match tra Nissa e Reggina. Pomeriggio soleggiato, grande attesa per i tifosi di casa, la società ha indetto la Giornata Biancoscudata.
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Le formazioni ufficiali
Formazioni ufficiali di Nissa-Reggina. Marchionni conferma il 3-5-2 ma opera qualche cambio importante rispetto a domenica. In difesa rientra Rosario Girasole, al posto di Fazio, che viene spostato più avanti, in luogo di Baggi, costretto alla panchina per via della regola degli under. Abonckelet si riprende il posto di mezz’ala al posto di Rossetti, mentre davanti la scelta ricade sull’attacco pesante: Reis-Magrassi.
NISSA: Ukelis; Fofana, Calvosa, Alagna, Bruno, Terranova, Di Grazia, Palermo, Rapisarda, Cusumano, Cauteruccio. In panchina: Maggiore, Distratto, Ferrante, Agnello, Maltese, Catalano, Provenzano, Bello, Panattoni. Allenatore: Moschella
REGGINA: Lagonigro; Girasole R., Lancini, Baldan; Fazio, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Reis, Magrassi. In panchina: Piras, De Mori, Girasole D., Baggi, Specker, Laaribi, Rossetti, Alma, Guida. Allenatore: Marchionni.