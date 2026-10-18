Risultati Serie D: la Reggina torna alla vittoria e riconquista la vetta solitaria, spettacolo Licata. La nuova classifica

Ottava giornata nel girone I di Serie D. La Reggina torna alla vittoria dopo un punto nelle ultime due partite e riconquista la vetta solitaria, anche per via del pari tra Avola e Sambiase. Mezzo passo falso della Vibonese, che pareggia in casa col Gela dopo l’1-1 del Granillo. Sospeso il match di Modica, tra i padroni di casa e l’Athletic Palermo, per via di un infortunio occorso al direttore di gara; match rinviato a data da destinarsi. Ritorna alla vittoria anche il Trapani, così come l’Igea Virtus, alla prima di Modica. La scena, però, se la prende il Licata, che continua a stupire con una squadra molto giovane: battuto per 2-0 il Siracusa, tra le squadre più in forma di questo torneo. E pensare che la Reggina alla prima gliene ha rifilati cinque e per qualcuno era da considerare un avversario debole. Ora è secondo insieme al Sambiase.
Risultati Serie D girone I, 8
Domenica 18 ottobre
Ore 15.00
Avola-Sambiase 1-1
Igea Virtus-Ragusa 3-1
Modica-Athletic Palermo (sospesa, per via di un infortunio all’arbitro al 32′, e rinviata a data da destinarsi)
Nissa-Reggina 1-2
Trapani-Castrumfavara 1-0
Vibonese-Gela 1-1
Vigor Lamezia-Enna 3-0
Ore 15.30
Milazzo-PraiaTortora 3-1
Ore 16.00
Licata-Siracusa 2-1
Classifica Serie D girone I
- Reggina 19
- Sambiase 17
- Licata 17
- Avola 16
- Vibonese 15
- Igea Virtus 14
- Milazzo 13
- Digiesse PraiaTortora 12
- Nissa 9
- Athletic Palermo 8*
- Vigor Lamezia 8
- Siracusa 7 (-7)
- Castrumfavara 7
- Modica 7*
- Gela 6 (-1)
- Trapani 4 (-5)
- Ragusa 3
- Enna 1
Prossimo Turno Serie D girone I, 9ª giornata
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30
Athletic Palermo-Avola
Castrumfavara-Reggina
PraiaTortora-Vigor Lamezia
Enna-Igea Virtus
Gela-Licata
Milazzo-Modica
Sambiase-Nissa
Siracusa-Trapani
Ragusa-Vibonese