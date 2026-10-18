Risultati Serie D: la Reggina torna alla vittoria e riconquista la vetta solitaria, spettacolo Licata. La nuova classifica

Ottava giornata nel girone I di Serie D. La Reggina torna alla vittoria dopo un punto nelle ultime due partite e riconquista la vetta solitaria, anche per via del pari tra Avola e Sambiase. Mezzo passo falso della Vibonese, che pareggia in casa col Gela dopo l’1-1 del Granillo. Sospeso il match di Modica, tra i padroni di casa e l’Athletic Palermo, per via di un infortunio occorso al direttore di gara; match rinviato a data da destinarsi. Ritorna alla vittoria anche il Trapani, così come l’Igea Virtus, alla prima di Modica. La scena, però, se la prende il Licata, che continua a stupire con una squadra molto giovane: battuto per 2-0 il Siracusa, tra le squadre più in forma di questo torneo. E pensare che la Reggina alla prima gliene ha rifilati cinque e per qualcuno era da considerare un avversario debole. Ora è secondo insieme al Sambiase.

Risultati Serie D girone I, 8

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Avola-Sambiase 1-1

Igea Virtus-Ragusa 3-1

Modica-Athletic Palermo (sospesa, per via di un infortunio all’arbitro al 32′, e rinviata a data da destinarsi)

Nissa-Reggina 1-2

Trapani-Castrumfavara 1-0

Vibonese-Gela 1-1

Vigor Lamezia-Enna 3-0

Ore 15.30

Milazzo-PraiaTortora 3-1

Ore 16.00

Licata-Siracusa 2-1

Classifica Serie D girone I

Reggina 19 Sambiase 17 Licata 17 Avola 16 Vibonese 15 Igea Virtus 14 Milazzo 13 Digiesse PraiaTortora 12 Nissa 9 Athletic Palermo 8* Vigor Lamezia 8 Siracusa 7 (-7) Castrumfavara 7 Modica 7* Gela 6 (-1) Trapani 4 (-5) Ragusa 3 Enna 1

Prossimo Turno Serie D girone I, 9ª giornata

Domenica 25 ottobre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Avola

Castrumfavara-Reggina

PraiaTortora-Vigor Lamezia

Enna-Igea Virtus

Gela-Licata

Milazzo-Modica

Sambiase-Nissa

Siracusa-Trapani

Ragusa-Vibonese