Risultati Serie D: la Reggina torna alla vittoria e riconquista la vetta solitaria, spettacolo Licata. La nuova classifica

Tutti i risultati del girone I di Serie D al termine delle partite dell'8ª giornata e la classifica aggiornata

Reggina-Gela pallone Serie D
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Ottava giornata nel girone I di Serie D. La Reggina torna alla vittoria dopo un punto nelle ultime due partite e riconquista la vetta solitaria, anche per via del pari tra Avola e Sambiase. Mezzo passo falso della Vibonese, che pareggia in casa col Gela dopo l’1-1 del Granillo. Sospeso il match di Modica, tra i padroni di casa e l’Athletic Palermo, per via di un infortunio occorso al direttore di gara; match rinviato a data da destinarsi. Ritorna alla vittoria anche il Trapani, così come l’Igea Virtus, alla prima di Modica. La scena, però, se la prende il Licata, che continua a stupire con una squadra molto giovane: battuto per 2-0 il Siracusa, tra le squadre più in forma di questo torneo. E pensare che la Reggina alla prima gliene ha rifilati cinque e per qualcuno era da considerare un avversario debole. Ora è secondo insieme al Sambiase.

Risultati Serie D girone I, 8

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Avola-Sambiase 1-1
Igea Virtus-Ragusa 3-1
Modica-Athletic Palermo (sospesa, per via di un infortunio all’arbitro al 32′, e rinviata a data da destinarsi)
Nissa-Reggina 1-2
Trapani-Castrumfavara 1-0
Vibonese-Gela 1-1
Vigor Lamezia-Enna 3-0

Ore 15.30

Milazzo-PraiaTortora 3-1

Ore 16.00

Licata-Siracusa 2-1

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 19
  2. Sambiase 17
  3. Licata 17
  4. Avola 16
  5. Vibonese 15
  6. Igea Virtus 14
  7. Milazzo 13
  8. Digiesse PraiaTortora 12
  9. Nissa 9
  10. Athletic Palermo 8*
  11. Vigor Lamezia 8
  12. Siracusa 7 (-7)
  13. Castrumfavara 7
  14. Modica 7*
  15. Gela 6 (-1)
  16. Trapani 4 (-5)
  17. Ragusa 3
  18. Enna 1

Prossimo Turno Serie D girone I, 9ª giornata

Domenica 25 ottobre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Avola
Castrumfavara-Reggina
PraiaTortora-Vigor Lamezia
Enna-Igea Virtus
Gela-Licata
Milazzo-Modica
Sambiase-Nissa
Siracusa-Trapani
Ragusa-Vibonese

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