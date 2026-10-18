Giovannone: “la Nissa ha giocato bene, la Reggina più cinica. Meritavamo il pari, ma è l’anno degli amaranto”

“La Nissa ha giocato bene, Reggina più cinica. Meritavamo un pareggio, ma io sono fatalista, questo è l’anno della Reggina e quindi forza Reggina. Ci riproveremo l’anno prossimo. Rammarico per la scorsa stagione? Da parte mia zero rammarico, perché ho fatto di più di quello che dovevo. Il futuro sempre con la Nissa? Spero che non passi l’entusiasmo a me, ai miei e ai nostri tifosi”. Così, a Radio Febea, il Presidente della Nissa Luca Giovannone commenta la sconfitta interna dei suoi contro la Reggina per 1-2.